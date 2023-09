Chelsea zakt naar plek 14 na pijnlijke thuisnederlaag tegen Aston Villa

Zondag, 24 september 2023 om 17:05 • Jonathan van Haaster

Chelsea heeft voor de derde keer op rij niet weten te winnen in de Premier League. Trainer Mauricio Pochettino zag zijn ploeg op het eigen Stamford Bridge met 0-1 onderuitgaan tegen Aston Villa. De enige en dus winnende treffer voor Villa kwam op naam van Ollie Watkins, die Chelsea-goalie Robert Sánchez verraste met een laag, hard schot in de verre hoek. The Blues stonden toen met tien man op het veld na een rode kaart voor Malo Gusto. Chelsea staat slechts veertiende, terwijl Villa klimt naar de zesde plaats.

Pochettino begon met Sánchez onder de lat en stelde een viermansverdediging op, bestaande uit Gusto, Axel Disasi, Thiago Silva en Levi Colwill. Conor Gallagher en Moisés Caicedo waren de controleurs op het middenveld, waarop Enzo Fernández iets hoger opgesteld stond. Raheem Sterling (rechts) en Mykhailo Mudryk (links) waren de vleugelaanvallers die spits Nicolas Jackson van bruikbare ballen moesten voorzien. Ian Maatsen begon op de bank en zou die niet verlaten. Bij Villa werd spits Watkins in zijn rug gesteund door Moussa Diaby, Nicolò Zaniolo en John McGinn.

Chelsea was ondanks zijn kwakkelende vorm de betere ploeg in de openingsfase. Dat uitte zich in kansen voor Mudryk en Caicedo, die hun vizier niet op scherp hadden staan. Ook Sterling kreeg een aardige kans, maar zijn matige eerste aanname zorgde ervoor dat Villa opgelucht kon ademhalen. Villa loerde op de counter en kreeg via Lucas Digne zijn eerste mogelijkheid. De Fransman zag zijn inzet gekeerd worden door Sánchez. Villa-goalie Emiliano Martínez liet eveneens zijn klasse zien door een kans van Jackson, de grootste tot dat moment, ternauwernood uit zijn doel te houden. Sterling leek vlak voor rust alsnog voor de 1-0 te zorgen, ware het niet dat de treffer van de aanvaller werd afgekeurd wegens buitenspel.

Ook in de openingsfase van de tweede helft drong Chelsea nadrukkelijk aan. The Blues kregen echter een klap te verwerken toen Gusto, na een VAR-interventie, van het veld werd gestuurd na een lelijke tackle op Digne. Dat kwam Chelsea zeer duur te staan. Villa counterde in de persoon van Watkins richting het doel van Sánchez, die geen antwoord had op het lage, harde schot in de verre hoek van Watkins: 0-1. Tien minuten voor tijd had Diaby voor de beslissing moeten zorgen. De Fransman kreeg alle ruimte om na een kenmerkende sprint af te ronden, maar stuitte op Sánchez. De goalie liet even later zien over klasse te beschikken door een poging van Jacob Ramsey uit de hoek te plukken. Chelsea werd bij vlagen nog dreigend, maar een punt zat er niet meer in.