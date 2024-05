‘Chelsea wil topclubs aftroeven met bod van 65 miljoen euro op wonderkind (17)’

Chelsea is bereid om grof geld te betalen voor de komst van het zeventienjarige toptalent Estêvão. Volgens GOAL hebben de Londenaren liefst 65 miljoen euro over om de strijd om de handtekening van de Braziliaanse vleugelaanvaller van Palmeiras te winnen.

Palmeiras heeft het weer voor elkaar. Iets meer dan een jaar nadat Real Madrid zich wist te verzekeren van de komst van Endrick - door zestig miljoen euro voor het toptalent neer te leggen - is Estêvão het volgende pareltje dat klaar is om de stap naar Europa te maken.

Estêvão’s geduld wordt echter op de proef gesteld, omdat hij in april 2025 pas zijn achttiende verjaardag viert. Mocht Chelsea inderdaad 65 miljoen euro voor Estêvão neerleggen, dan wordt hij direct de duurste uitgaande transfer in het Braziliaanse voetbal.

De tiener heeft sinds de zomer van 2023 de Braziliaanse krantenkoppen weten te halen door te schitteren in verschillende leeftijdscategorieën bij Palmeiras.

Daarnaast wist hij zijn naam ook met Brazilië op het internationale podium te vestigen, door middel van goed spel op het WK Onder 17. Estêvão, die tijdens zijn periode bij Cruzeiro Messinho werd genoemd, heeft zich ontpopt als het nieuwste Braziliaanse talent dat door vrijwel elke Europese topclub wordt begeerd.

Braziliaanse media linkten hem eind vorig jaar al aan Arsenal, Barcelona en Paris Saint-Germain. De jongensdroom van Estêvão is om ooit voor Barça te spelen. Gezien de huidige financiële situatie lijken de Catalanen momenteel echter niet te kunnen concurreren met Chelsea, waardoor een transfer naar the Blues meer voor de hand ligt.

De linksbenige Estêvão komt het best tot zijn recht als rechtsbuiten, maar kan ook als aanvallende middenvelder of schaduwspits uit de voeten. Hij speelde tot nog toe zestien officiële duels in het eerste elftal van Palmeiras. Daarin was hij goed voor drie goals en een assist.

16 year old Estevão Willian is different. Messinho, as he’s known in Brazil, was the subject of a €35m bid from PSG as a 15 year old when the Parisian giants were also after Endrick. Palmeiras are developing some absolute geniuses in Brazil. Lefty Ney ????pic.twitter.com/o3vVVe0C9P