Chelsea wil ‘miskoop’ in de zomer met 70 miljoen euro verlies van de hand doen

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 10:43 • Bart DHanis • Laatste update: 11:07

Chelsea heeft besloten Romelu Lukaku aan het einde van het huidige seizoen te verkopen, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano te melden. De Belgische spits komt momenteel op huurbasis uit voor AS Roma, dat ook het prijskaartje van Lukaku te horen heeft gekregen.

Lukaku komt in de zomer van 2024 voor 37 miljoen pond, omgerekend zo’n 43 miljoen euro, op de transfermarkt. Chelsea heeft geen zin om de hele zomer met clubs te onderhandelen, dus mag elke geïnteresseerde club hem voor het vaste bedrag ophalen.

Mocht Chelsea hun spits voor dat bedrag van de hand weten te doen, maakt de club een verlies van ongeveer zeventig miljoen euro. Hij kwam in 2021 namelijk voor maar liefst 113 miljoen euro naar Stamford Bridge. Hij werd toen overgenomen van Internazionale.

Roma zou de Belgische spits ongetwijfeld langer binnenboord willen houden. Ondanks het feit dat de ploeg van José Mourinho slecht is begonnen aan het seizoen, maakt Lukaku veel indruk in de Italiaanse hoofdstad.

Roma bezet momenteel de tiende plaats in de Serie A en heeft elf punten verzameld in acht duels. Lukaku ontdoet zich echter van de malaise: hij wist in acht optredens voor de club al zeven keer het net te vinden.

Dat de inmiddels dertigjarige spits kan scoren in de Italiaanse competitie, was al langer bekend. De in Antwerpen geboren spits kwam afgelopen seizoen uit voor Inter, waarvoor hij in 25 wedstrijden 10 doelpunten maakte en 6 assists leverde.

Momenteel bereidt Lukaku zich met België voor op de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Oostenrijk en Zweden. De Rode Duivels staan bovenaan de groep, met dertien punten uit vijf duels.