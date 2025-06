Chelsea wil keepersprobleem oplossen met 28-voudig international uit Serie A

Chelsea is druk bezig met het aantrekken van een doelman voor komend seizoen. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano heeft de winnaar van de Conference League zijn oog laten vallen op een keeper uit de Serie A.

Romano schrijft dinsdag op X dat Chelsea zich officieel bij AC Milan heeft gemeld voor Mike Maignan. De 29-jarige doelman heeft nog steeds geen nieuw contract getekend in het San Siro, waardoor de kans aanwezig is dat hij deze zomer vertrekt.

Maignan ligt nog ruim een jaar vast bij AC Milan en de clubleiding van de Italiaanse grootmacht wil voorkomen dat hij uiteindelijk gratis de deur uitloopt. De 28-voudig international van Frankrijk staat al enige tijd op het lijstje van Chelsea. Het is nu aan AC Milan om een beslissing te nemen over zijn toekomst.

Manager Enzo Maresca heeft naar verluidt twijfels over eerste keus Robert Sánchez en Filip Jörgensen, die vorige week keepte in de met 1-4 gewonnen finale van de Conference League tegen Real Betis. Hierdoor is de Italiaanse manager begonnen aan een zoektoch, met Maignan als prominente kandidaat.

Maresca heeft bij Chelsea ook de beschikking over Djordje Petrovic, afgelopen seizoen op huurbasis actief voor Racing Strasbourg. Hij krijgt de kans zich te bewijzen op het aanstaande WK voor clubteams.

Maignan kwam in 2021 voor vijftien miljoen euro over van Lille OSC en tekende destijds een vijfjarig contract bij AC Milan. Bijna vier jaar later staat de teller op 163 wedstrijden. Maignan hield in 59 duels de nul.

De Fransman werd in zijn debuutjaar direct kampioen met AC Milan en uitgeroepen tot Keeper van het Jaar. Het is nu afwachten of Maignan aan een vijfde seizoen begint in Milaan.