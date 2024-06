Chelsea wil Arne Slot dwarsbomen en beoogde eerste zomeraanwinst Liverpool wegkapen

Chelsea is in de markt voor Nico Williams, zo verzekert transfergoeroe Gianluca Di Marzio zondagmiddag. Nu droomaanwinst Michael Olise naar Bayern München lijkt te verkassen, zet Tedd Boehly in op het vastleggen van de 21-jarige Spanjaard.

Williams is momenteel een attractie op het EK. Samen met de zestienjarige Lamine Yamal boezemde hij namens Spanje de vleugelverdedigers van Italië (1-0 winst) de nodige angst in.

De vleugelaanvaller speelt zijn wedstrijden in clubverband voor Athletic Club. Het gewilde toptalent flankeert regelmatig zijn broer en spits Iñaki Williams, Ghanees international, in de voorste linie van de Baskische ploeg.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Nu komt er aan die broederschap mogelijk een einde. Williams geldt als een van de meest talentvolle vleugelspelers ter wereld, en dat is men in de Premier League niet ontgaan. Chelsea heeft de Spanjaard gebombardeerd tot nummer één prioriteit op de transfermarkt.

Ook Liverpool zou Williams naar verluidt graag overnemen. Het is niet ondenkbaar dat de Spaanse technicus de eerste aanwinst wordt voor de van Feyenoord overgekomen trainer Arne Slot.

Ondertussen kan Williams ook binnen de eigen landsgrenzen een transfer maken. FC Barcelona is al enige tijd concreet geïnteresseerd in de zestienvoudig international, die volgens bronnen een ontsnappingsclausule van 42 miljoen pond, omgerekend zo'n 50 miljoen euro, in zijn contract heeft staan.

Omari Kellyman

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Met Omari Kellyman heeft Chelsea een nieuw talent alvast zo goed als binnen voor komend seizoen. De achttienjarige aanvallend ingestelde middenvelder komt voor zo'n 22 miljoen euro over van Aston Villa en tekent een contract tot 2030 (!), met optie voor nog een jaar. Die deal staat overigens los van de transfer van Ian Maatsen, die voor zo'n veertig miljoen euro de omgekeerde weg bewandelt.