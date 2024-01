Chelsea wacht replay tegen Aston Villa na hoofdrol voor Emiliano Martínez

De wedstrijd tussen Chelsea en Aston Villa in de vierde ronde van de FA Cup heeft vrijdagavond geen winnaar opgeleverd: 0-0. Emiliano Martínez en Djorde Petrovic, de doelmannen aan beide zijdes, wisten zich te onderscheiden. De twee ploegen nemen het binnenkort in een replay opnieuw tegen elkaar op.

Mauricio Pochettino had bij Chelsea een basisplaats in petto voor ex-PSV’er Noni Madueke, terwijl Cole Palmer in de spits begon. The Blues begonnen niet in hun sterkste opstelling, al gold dat ook voor Villa.

De eerste serieuze mogelijkheid was voor de bezoekers. Youri Tielemans dacht in de openingsfase de 0-1 tegen de touwen te koppen, maar moest toezien hoe doelman Petrovic schitterend redding wist te brengen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Douglas Luiz zorgde luttele minuten later alsnog voor de openingstreffer, echter konden de fans van the Villains slechts voor korte duur juichen. Scheidsrechter Robert Jones zette op aanraden van de VAR een streep door het doelpunt, omdat er eerder in de aanval hands werd gemaakt.

Chelsea nam vervolgens het heft in handen. Zo waren er serieuze mogelijkheden voor Madueke en Palmer, die beiden een-op-een door konden lopen richting Emiliano Martínez. Tot twee keer toe wist de sluitpost van Villa zich met knappe reddingen te onderscheiden.

In het tweede bedrijf viel er weinig meer te genieten op Stamford Bridge. De grootste kansen waren voor de ploeg van Unai Emery.

Matty Cash en Ollie Watkins probeerden het met doelpogingen, maar opnieuw was het Petrovic die Chelsea op de been hield.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties