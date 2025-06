Chelsea weigert 30 miljoen euro te betalen en zet gesprekken per direct stop

Mike Maignan vertrekt deze zomer in ieder geval niet naar Chelsea. Transfermarktexpert Fabrizio Romano meldt dinsdag via X dat de Europa League-winnaar weigert om te voldoen aan de vraagprijs van AC Milan en dat de interesse bekoeld is.

De Italiaanse grootmacht vraagt minstens dertig miljoen euro voor de Franse doelman, een bedrag dat blijkbaar te gortig is voor Chelsea. De Londense club wil naar verluidt niet verder gaan dan een transferbedrag van achttien miljoen euro inclusief bonussen.

Het bericht van Romano staat in contrast met de berichtgeving van La Gazzetta dello Sport dit weekeinde. De Italiaanse krant repte juist over een akkoord tussen beide clubs over een transfersom van achttien miljoen euro.

Maignan verscheen onlangs op de radar van Chelsea, dat zaken wilde doen voor de start van het WK voor clubteams. Naar nu blijkt zijn de onderhandelingen stopgezet, ondanks een persoonlijk akkoord met de 29-jarige sluitpost.

De toekomst van Maignan is ongewis. Hij beschikt in het San Siro over een contract tot medio 2026, maar aast een jaar voor het einde van de looptijd van die verbintenis op een vertrek bij AC Milan.

Een opvolger van Maignan bij Milan wordt door de Italiaanse krant ook al genoemd: Mile Svilar zou na een indrukwekkend seizoen bij AS Roma moeten worden losgeweekt bij de Romeinen.

Chelsea zet de interesse in Maignan dus op een laag pitje en vertrouwt op het huidige keepersgilde. Manager Enzo Maresca beschikt op Stamford Bridge over Filip Jørgensen, Robert Sánchez, Djordje Petrovic en Mike Penders.