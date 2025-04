Chelsea verliest op Stamford Bridge van Legia Warschau, maar bereikt wel halve finale

Chelsea heeft zich ten koste van Legia Warschau weten te plaatsen voor de halve finale van de Conference League, al zal er van feestvreugde niet echt sprake zijn. De peperdure formatie van Enzo Maresca verloor op Stamford Bridge met 1-2 van Legia Warschau, al maakte dat na de 0-3 zege in Polen niet al te veel uit.

Chelsea maakte zijn aanvallende intenties direct duidelijk. Cole Palmer kreeg al in de tweede minuut een levensgrote kans na een fout in de Poolse verdediging. De smaakmaker zette net een stap teveel, en schoot naast. Even later moest doelman Vladan Kovacevic wel in actie komen, om de volgende grote kans, voor Christopher Nkunku, onschadelijk te maken.

De 1-0 leek een kwestie van tijd, maar het was juist Legia dat de score wist te openen. Tomas Pekhart werd geschept door doelman Filip Jørgensen, die dat moest bekopen met een strafschop en een gele kaart. De Deen zag er bovendien niet goed uit bij de elfmetertrap van Pekhart, die via de handschoenen van de Deen raakschoot: 0-1.

Dat moment schudde Chelsea bepaald niet wakker. Het mocht zelfs van geluk spreken dat het bij 0-1 bleef, toen Ryoya Morishita uit de rug van Marc Cucurella ontsnapte en enkele centimeters naast schoot. Toch kwam Chelsea na een half uur op gelijke hoogte. Jadon Sancho gaf scherp voor op Cucurella, die ongedekt mocht binnenschieten: 1-1.

Cucurella leek ook voor de 2-1 te zorgen toen hij na matig verdedigen bij de bezoekers opnieuw van dichtbij binnenschoot. Ditmaal ging er wegens buitenspel een streep door de goal.

Geen 2-1 dus, na rust wel 1-2. Uit een hoekschop mislukte een halve volley in eerste instantie. Door de matige uitvoering daarvan belandde de bal perfect voor het hoofd van Steve Kapuadi, die ongehinderd binnenkopte.

Chelsea ging weer in de aanval en kwam met name via ex-PSV'er Noni Madueke meermaals dicht bij de gelijkmaker. De vleugelaanvaller zag beide inzetten vlak voor de doellijn gekeerd worden door een verdediger. Chelsea ontsnapte niet veel later toen Jørgensen opnieuw een Legia-speler onderuithaalde, en ditmaal geen strafschop tegen kreeg. Chelsea verloor, maar bereikt dus wel de halve finale.