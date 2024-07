Chelsea troeft Manchester United af en presenteert speler die op 5 kilometer van Stamford Bridge geboren is

Tosin Adarabioyo is de eerste zomeraanwinst van Chelsea, zo maken de Londenaren vrijdag bekend via de officiële kanalen. De 26-jarige centrumverdediger komt transfervrij over van stadgenoot Fulham en tekent tot medio 2028.

Waar Chelsea de afgelopen jaren veel geld uitgaf aan nieuwe spelers, kost Adarabioyo the Blues geen transfersom. Wel kan de rechtspoot daardoor rekenen op extra tekengeld en een vorstelijk salaris.

Adarabioyo zelf noemt echter ook een andere redenen om bij Chelsea aan de slag te gaan. “Chelsea is een hele grote club. De cirkel is voor mij rond. Ik ben op vijf kilometer van Stamford Bridge opgegroeid en daar heb ik ook mijn debuut in het profvoetbal gemaakt.”

Adarabioyo speelde tussen 2003 en 2016 in de jeugdopleiding van Manchester City, waar hij uiteindelijk acht wedstrijden in de hoofdmacht zou spelen. The Citizens lieten de Engelse jeugdinternational rijpen bij West Bromwich Albion en Blackburn Rovers, om hem vervolgens voor zo’n 2 miljoen euro te verkopen aan Fulham.

In Londen groeide Adarabioyo de afgelopen jaren uit tot een gewaardeerde Premier League-speler. Na 132 wedstrijden, 5 doelpunten en 2 assists trekt de verdediger de deur achter zich dicht op Craven Cottage. Transfermarkt schat Adarabioyo’s marktwaarde op 20 miljoen euro, maar zijn vertrek levert Fulham dus niets op.

Volgens Sky Sports stond Adarabioyo ook op het wensenlijstje van Erik ten Hag bij Manchester United, maar Chelsea trekt aan het langste eind. Op Stamford Bridge is Adarabioyo de eerste versterking voor het seizoen 2024/25.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!