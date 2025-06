Chelsea troeft Bayern München af en strikt toptalent voor 65 miljoen euro

Jamie Bynoe-Gittens ruilt Borussia Dortmund in voor Chelsea. Dit meldt transferjournalist Sacha Tavolieri zaterdag via X. De winnaar van de Conference League legt voor de aanvaller een bedrag neer van in totaal 65 miljoen euro, inclusief makkelijk te behalen prestatiebonussen.

Chelsea zag eerder deze maand tot twee keer toe een bod worden geweigerd door Dortmund. Het lijkt er nu echter op dat er een akkoord is bereikt door alle partijen over de miljoenentransfer.

Manager Enzo Maresca is al enige tijd op zoek naar een rechtsbenige vleugelaanvaller die vanaf links kan opereren. Bynoe-Gittens werd al snel als de ideale kandidaat gezien door de technische leiding op Stamford Bridge.

Bayern München deed ook pogingen om de twintigjarige Engelsman in te lijven. De vleugelspits, die vroeger al kort aan Chelsea was verbonden en ook voor Manchester City uitkwam, gaat echter voor de uitdaging in de Premier League.

Bynoe-Gittens maakte vorig seizoen indruk in de Bundesliga en Champions League en sloot het seizoen af met twaalf goals en vijf assists in 48 duels in alle competities. Hij trok met zijn veelzijdigheid en aanvallende flair al snel de aandacht van de Europese top.

De jonge aanvaller kiest nu dus voor Chelsea. De Londense club kwam met een uitgebreid voorstel en een plan om Bynoe-Gittens de komende jaren verder te ontwikkelen.

Tavolieri voegt toe dat Bynoe-Gittens een contract tot medio 2032 zal ondertekenen bij Chelsea. Na het WK voor clubs, met Dortmund als deelnemer, meldt hij zich in West-Londen.