Chelsea telt 45 miljoen neer voor verdediger én haalt concurrent van Verbruggen

Vrijdag, 4 augustus 2023 om 11:10 • Lars Capiau • Laatste update: 12:00

Chelsea gaat zich versterken met Axel Disasi. De centrumverdediger van AS Monaco komt over voor een bedrag van 45 miljoen euro, zo meldt Fabrizio Romano. Disasi tekent een contract tot medio 2029 op Stamford Bridge. Met zijn komst troeft Chelsea andere geïnteresseerde clubs, zoals het Manchester United van Erik ten Hag, af. Ook staan the Blues op het punt om Robert Sánchez over te nemen van Brighton & Hove Albion.

De transfer van Disasi is in een stroomversnelling geraakt na de serieuze knieblessure van Wesley Fofana, die naar verwachting maandenlang uit de roulatie is. Bij Chelsea wordt Disasi herenigd met ex-Monaco teamgenoot Benoît Badiashile en moet hij verder de concurrentiestrijd zien te winnen van Thiago Silva, Levi Colwill, Trevoh Chalobah en jongeling Basir Humphreys.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Disasi verkaste in 2020 van Stade Reims naar Monaco, waar hij indruk maakte op de top van de Premier League. De 25-jarige Fransman werd ook begeerd door Manchester United. Daar zouden Harry Maguire en Eric Bailly mogen vertrekken, waar de blessuregevoelige Raphaël Varane ook een pijnpunt blijkt. Ook Newcastle United toonde interesse, maar vist dus achter het net bij de viervoudig Frans international.

Robert Sánchez

Naast de transfer van Disasi, mag ook Sánchez zich op korte termijn speler van Chelsea noemen. De keeper raakte vorig jaar op een zijspoor bij Brighton, daar manager Roberto De Zerbi de sluitpost op de bank zette ten faveure van Jason Steele. Bij Chelsea is men niet helemaal tevreden over Kepa Arrizabalaga. De Londenaren willen zijn landgenoot binnenhalen om de concurrentiestrijd te bevorderen. Eerder vertrok Édouard Mendy al naar Al-Ahli. Met de komst van Bart Verbruggen zouden the Seagulls niet onwelwillend tegenover het vertrek van de Spaanse doelman staan.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.