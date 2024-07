Chelsea-teamgenoten zijn woest op Enzo Fernández om lied en ontvolgen hem direct

Enzo Fernández heeft voor veel opschudding gezorgd met een video op Instagram. Na de overwinning in de Copa América filmde hij de viering van de Argentijnse selectie in de bus, maar hij haalde de woede op zijn hals van onder meer Chelsea-ploeggenoten en de Franse bond.

Na de zege op Colombia in de finale van de Copa América (1-0, na verlenging) was de Argentijnse selectie uitzinnig van vreugde. In de bus na afloop van de wedstrijd werd er volop gezongen, maar na enige tijd ging Fernández in de ogen van velen in de fout.

De middenvelder van Argentinië zong plotseling een lied mee dat door supporters van Argentinië in 2022 op het WK van Qatar werd verzonnen. Of hij het lied ook zelf inzette, wordt niet helemaal duidelijk in de video.

Enzo Fernandez and Argentina players celebrating their Copa America victory by singing racist France chant from the 2022 World Cuppic.twitter.com/323mckMvu4 — Troll Football (@TrollFootball) July 16, 2024

“Ze spelen voor Frankrijk, maar ze komen uit Angola”, zo klonk onder meer de tekst die destijds werd gezongen door veel Argentijnen, die eveneens met kwetsende leuzen kwamen richting Kylian Mbappé.

In de bus zong Fernández precies dat lied mee, maar hij werd door een van zijn teamgenoten of iemand van de staf geadviseerd direct te stoppen met filmen. Dat advies kwam te laat, want velen hoorden al aan welk lied de Argentijn refereerde.

De actie van Fernández leidt tot veel onbegrip bij Chelsea-teamgenoten. Onder meer Wesley Fofana uit zijn woede en schrijft ‘ongeremd racisme’ bij de video van Fernández. Bovendien heeft hij volgens diverse media de Argentijn direct ontvolgd. Axel Disasi en Malo Gusto (ook beiden Chelsea) volgden het voorbeeld van Fofana.

Tegelijkertijd heeft de Franse voetbalbond een aanklacht ingediend tegen de Argentijnen. “Gezien de ernst van de teksten, die indruisen tegen de waarden van de sport en de rechten van de mens, hebben we besloten een juridische klacht in te dienen met betrekking tot racisme en discriminatie”, zo schrijft de bond via de officiële kanalen.

