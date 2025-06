Chelsea legt 14 miljoen neer en deelt bijzonder lang contract uit aan Frans toptalent

Mamadou Sarr mag zich officieel speler van Chelsea noemen. De negentienjarige verdediger doorliep de medische keuring op Stamford Bridge zonder problemen en tekende daarna een contract tot de zomer van 2033. Sarr is afkomstig van Racing Strasbourg, waar zijn verbintenis nog vier jaar doorliep.

Volgens journalist Ben Jacobs van GiveMeSport betaalt Chelsea circa veertien miljoen euro voor de jonge verdediger. Het plan is om Sarr mee te nemen naar het WK voor clubteams dat op 15 juni begint.

Sarr kwam afgelopen seizoen tot 28 duels voor Strasbourg, dat op de zevende plaats eindigde in de Ligue 1. Hierdoor is men verzekerd van een plaats in de voorronde van de Conference League.

De miljoenenaanwinst van Chelsea, 1.94 meter lang, doorliep de jeugdopleiding van Olympique Lyon en mocht even aan het grote werk ruiken. Na een verhuurperiode bij RWD Molenbeek volgde vorig jaar voor tien miljoen euro de overstap naar Strasbourg.

Sarr vertegenwoordigde diverse jeugdteams van Frankrijk en speelt sinds 2024 in het Onder 20-elftal. Het wachten lijkt op een oproep van Didier Deschamps voor het A-elftal.

De talentvolle Franse verdediger maakt wellicht al snel zijn debuut voor Chelsea. De Conference League-winnaar opent het WK voor clubteams op 16 juni tegen het Mexicaanse Club León.

Sarr gaat bij Chelsea onder meer de concurrentiestrijd aan met Benoît Badiashile en Trevoh Chalobah. Deze spelers vormden het hart van de Londense defensie tegen Real Betis, dat in de finale van de Conference League met 1-4 werd geklopt.