Chelsea staat klaar om record te breken: 130 miljoen euro voor nieuwe spits

Chelsea staat klaar om de ontsnappingsclausule in het contract van Victor Osimhen te lichten. La Gazzetta dello Sport meldt dat de Nigeriaan wil vertrekken bij Napoli en hij zou een overstap naar de Premier League zeker zien zitten.

Osimhen ondertekende in december nog een nieuw contract bij Napoli, waar hij nu tot medio 2026 vastligt. In die verbintenis is echter ook een vertrekclausule opgenomen, die volgens La Gazzetta dello Sport 130 miljoen euro bedraagt.

Osimhen en zijn entourage wilden die clausule in het contract hebben, om zo een overstap naar de Premier League mogelijk te houden. De duurste aankoop van Chelsea tot nu toe is Enzo Fernández, die ongeveer een jaar geleden voor 121 miljoen euro overkwam van Benfica.

Osimhen haalde dinsdag ook al het nieuws met een interview dat hij gaf aan CBS Sports. Daarin vertelde hij onder meer dat hij weet waar hij na dit seizoen wil voetballen. Napoli was volgens La Gazzetta dello Sport 'verrast' door het interview van Osimhen, omdat er geen toestemming voor was gegeven.

"Er gaan geruchten over mij en de Premier League", vertelde Osimhen onder meer. "Dat kan gebeuren als je een van de meest gewilde spitsen ter wereld bent." Osimhen maakte vorig seizoen liefst 26 Serie A-treffers. Dit seizoen staat de teller op zeven.

"De Premier League is de grootste en beste competitie ter wereld. Ik geniet van mijn tijd bij Napoli en mijn teamgenoten daar. Ik heb mijn besluit al genomen en weet wat ik wil doen in mijn carrière. Sinds het begin van mijn carrière ben ik degene die de beslissingen over mijn loopbaan heeft genomen."

"Alles loopt nu voorspoedig voor mij. Toen ik begon liep niet alles nog zoals gepland, maar ik wist wat ik wilde bereiken. Ik wil het seizoen met Napoli goed eindigen en dan zal ik de beslissing nemen die ik al genomen heb."

Chelsea wordt aan langere tijd gelinkt aan Osimhen, die is uitgegroeid tot een van de absolute smaakmakers in de Serie A. De spits is momenteel met de nationale ploeg in Ivoorkust, waar de Afrika Cup gespeeld wordt. Osimhen neemt het zaterdag met Nigeria in de achtste finale op tegen het Kameroen van Napoli-teamgenoot André-Frank Zambo Anguissa.

