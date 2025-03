Chelsea schudt onder meer Manchester United af en betaalt 50 miljoen euro voor toptalent

Chelsea heeft een akkoord bereikt met Sporting Portugal over de transfer van Geovany Quenda, zo meldt onder meer Fabrizio Romano en David Ornstein van The Athletic. De Engelsen betalen naar verluidt zo’n 50 miljoen euro voor de buitenspeler en schudden daarmee onder meer Manchester United af.

Quenda had namelijk recentelijk ook contact gehad met Rúben Amorim, die hem ervan heeft willen overtuigen om voor Manchester United te kiezen. De twee kennen elkaar nog van hun gezamenlijke tijd bij Sporting, waar Amorim tot november vorig jaar hoofdtrainer was.

De 17-jarige Quenda maakt de afgelopen tijd veel indruk in Portugal en stond daarom op de radar bij verschillende Europese topclubs. Ook Manchester United had een aanbod in gedachten voor het toptalent, wat volgens Ornstein niet veel afweek van het bod wat Chelsea uiteindelijk indiende.

The Blues lieten er dus geen gras over groeien en handelden het snelst om Quenda nu al vast te leggen. De rechtsbuiten heeft zijn medische keuring al doorstaan en tekent spoedig een contract tot medio 2033, met de optie op nog een jaar.

Volgens Ornstein telt Chelsea een bedrag van 45 à 50 miljoen euro neer voor de diensten van de Portugees. Quenda zal het huidige seizoen gewoon afmaken bij Sporting, waarna hij pas in de zomer van 2026 zal verhuizen naar Stamford Bridge.

Quenda wordt in Portugal gezien als een van de grootste opkomende talenten. Hij staat voornamelijk bekend om zijn onnavolgbare snelheid en zijn sterke voorzet. Ook is de linkspoot in staat om op meerdere verschillende posities op het veld te spelen.

Onder Amorim werd hij aan het begin van het seizoen namelijk gebruikt als vleugelverdediger, waarbij hij continu kon opstomen. Onder de nieuwe trainer Rui Borges zet hij zijn stormachtige ontwikkeling vooral door als rechtsbuiten. Transfermarkt schat zijn waarde in op 30 miljoen euro.