Chelsea plaatst zich moeiteloos voor volgende ronde Conference League

Chelsea heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinale van de Conference League. De ploeg van manager Enzo Maresca overtuigde zeker niet, maar dat hoefde ook niet tegen het kansloze FC Kopenhagen: 1-0. Kiernan Dewsbury-Hall was de matchwinner.

Bijzonderheden:

Chelsea trad niet met zijn sterkste elftal aan op Stamford Bridge, wat bleek uit het feit dat sterspeler een reserverol kreeg toebedeeld. Dewsbury-Hall loste zijn landgenoot af op de 10-positie.

Veel viel er in de eerste helft op Stamford Bridge allerminst te beleven. Chelsea geloofde het wel en kwam lange tijd niet tot een serieuze poging op doel, terwijl Kopenhagen hoop hield met de minimale achterstand uit de heenwedstrijd in het achterhoofd.

Chelsea hoefde zich niet maximaal in te spannen om zich te ontdoen van Kopenhagen, dat na rust bovendien te maken kreeg met invaller Palmer. De bal belandde perfect voor de voeten van Dewsbury-Hall, die een weg in de Deense zestien vond en Diant Ramaj kansloos liet in de verre hoek: 1-0.

Met Palmer in het veld zat er duidelijk wat meer schwung in het elftal, en het meldde zich regelmatig rond de zestien van Ramaj. De voormalig Ajax-goalie moest reddend optreden op een enigszins mislukt schot van Christopher Nkunku, eveneens invaller.

Chelsea kwam nooit meer serieus in de problemen en is zo weer een stukje dichter bij een nieuwe Europese prijs gekomen.