Chelsea overweegt tóch ruildeal met Lukaku en start nieuwe gesprekken

Maandag, 31 juli 2023 om 21:35 • Jan Hoeksema • Laatste update: 21:45

Chelsea en Juventus zijn toch weer in gesprek gegaan over een potentiële ruildeal van Dusan Vlahovic en Romelu Lukaku, zo weet Fabrizio Romano maandagavond te melden. Chelsea had een dergelijke deal eerder afgewezen, daar de Londenaren niet van plan waren Vlahovic te halen. Nu kan het dus toch nog tot een transfer komen voor beide spitsen.

Het is al enige tijd zo goed als zeker dat Lukaku wederom gaat vertrekken bij Chelsea. De Belg werd afgelopen seizoen seizoen voor een tweede keer verhuurd aan Internazionale en hoefde ook deze zomer niet terug te keren in Londen. Lukaku mocht van Chelsea niet mee op trainingskamp en komt dus ook niet voor in de plannen van trainer Mauricio Pochettino. Deze transferperiode zou het tot een definitief afscheid moeten komen.

Als vervanger overweegt Chelsea dus om Vlahovic aan te trekken. Juventus zou openstaan voor een ruildeal, waarbij De Oude Dame de beschikking krijgt over de dertigarige Lukaku. De Italianen zouden de ex-speler van Inter graag zien komen. Vlahovic zou de stap naar de Premier League kunnen maken, maar dan zal Chelsea wel geld moeten bijleggen. Juventus wil namelijk Lukaku én een geldbedrag ontvangen om de 23-jarige Serviër van de hand te doen. Eerder deze transferperiode wees Chelsea deze mogelijkheid af.

Beide spitsen draaiden een wisselvallig seizoen de afgelopen voetbaljaargang. Zowel Lukaku als Vlahovic kwam tot slechts tien doelpunten in de Serie A. Dit terwijl beide aanvallers ook seizoenen hebben gekend waarin zij meer dan twintig keer het net wisten te vinden in de Italiaanse competitie.