Chelsea opent WK met solide zege; Olivier Giroud staat tijdens rust voor schut

Chelsea is het WK voor clubs begonnen met een 2-0 overwinning op Los Angeles FC. In een grotendeels leeg stadion in Orlando bleek de ploeg van manager Enzo Maresca een maatje te groot voor de Amerikanen, al wist LAFC in de tweede helft wel gevaar te stichten. Goals van Pedro Neto en Enzo Fernández beslisten het duel in het voordeel van de Engelsen.

Chelsea domineerde van begin af aan, met al in het eerste kwartier een kans voor Noni Madueke. De ex-PSV’er schoot recht op de inmiddels 38-jarige Hugo Lloris. Cole Palmer was later dichtbij de openingstreffer, maar zag zijn inzet via een verdediger op het dak van het doel belanden.

Na iets meer dan een halfuur was het alsnog raak: Pedro Neto kapte zijn tegenstander fraai uit en schoof de bal beheerst in de korte hoek binnen: 1-0. LAFC had voor rust weinig in te brengen en mocht blij zijn dat het bij rust slechts 1-0 stond.

De tweede helft begon opmerkelijk, want LAFC-invaller Olivier Giroud, die natuurlijk een behoorlijk verleden heeft bij Chelsea, was zijn wedstrijdshirt vergeten. Toen het spel eenmaal hervat werd, bleek LAFC gretiger. David Martinez en Timothy Tillman kregen grote kansen, maar wisten doelman Robert Sánchez niet te passeren.

Aan de andere kant maakte debutant Liam Delap indruk. Na zijn invalbeurt in de 64e minuut zette hij meteen druk op de Amerikaanse defensie. In de 72e minuut liet hij zich zien met een knappe actie en teruglegger op Fernández, die toen nog gestuit werd.

In de 80e minuut was het wél raak. Cole Palmer stuurde Delap weg aan de rechterkant, die strak voorzette. Fernández dook het strafschopgebied in, controleerde knap en ramde de bal binnen: 2-0. Daarmee was het verzet van LAFC gebroken.

Even later ontsnapte Chelsea aan een tegengoal toen Denis Bouanga gevaarlijk doorbrak. De aanvaller leek lichtjes geduwd te worden, ging onderuit, maar kon alsnog uithalen. Sánchez bracht echter redding en voorkwam de aansluitingstreffer.

In de slotfase kregen ook Nkunku en Dario Essugo nog speelminuten. Chelsea speelde het duel professioneel uit en start het toernooi met drie belangrijke punten. In de groepsfase wachten nog Flamengo en Espérance Tunis. LAFC liet bij vlagen zien waarom het op dit podium staat, maar kwam uiteindelijk tekort tegen het Europese geweld.