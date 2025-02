Chelsea neemt tijdelijk afscheid van duo van bijna 100 miljoen euro

Chelsea heeft tijdelijk afscheid genomen van Axel Disasi en Ben Chilwell. Eerstgenoemde komt het komende half jaar op huurbasis uit voor Aston Villa, terwijl Chilwell meer speelminuten hoopt te kunnen maken in het shirt van Crystal Palace.

Disasi werd in 2023 door Chelsea overgenomen van AS Monaco, voor 45 miljoen euro. De 26-jarige verdediger was in zijn eerste jaar nog een vaste waarde bij de Londenaren, maar moest het dit seizoen grotendeels doen met een reserverol.

Engelse media melden dat Disasi eerst onderweg leek naar Tottenham Hotspur, omdat Chelsea al een akkoord had bereikt met die club. Disasi zelf bleek echter een voorkeur voor Aston Villa te hebben, en gaat daar nu dus aan de slag.

Disasi, die eerder ook voor Stade Reims en AS Monaco speelde, kwam tot dusver tot 61 officiële duels voor Chelsea. Hij ligt nog tot medio 2029 vast op Stamford Bridge.

Ben Chilwell

Behalve Disasi neemt Chelsea ook tijdelijk afscheid van Chilwell. De 28-jarige linksback speelt het komende half jaar bij Crystal Palace.

Chilwell staat al sinds 2020 onder contract bij Chelsea, dat hem destijds overnam van Leicester City voor ruim vijftig miljoen euro. Hij kwam de afgelopen jaren, mede door blessureleed, maar weinig in actie voor the Blues.

Chilwell, die 21 interlands voor Engeland speelde, kwam tot dusver tot 107 duels namens Chelsea. Hij heeft nog een contract tot medio 2027.