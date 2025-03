Chelsea moet Manchester United fors bedrag betalen om afscheid te nemen van Jadon Sancho

Het is nog maar de vraag of het verblijf van Jadon Sancho bij Chelsea een vervolg krijgt. De Londense club heeft een verplichte optie tot koop, maar kan er ook voor kiezen om die optie af te kopen en zodoende Sancho terug te sturen naar the Red Devils, zo onthult David Ornstein.

Sancho begon ijzersterk aan zijn periode bij Chelsea. De buitenspeler was in zijn eerste drie optredens goed voor drie assists. Die vorm wist de vleugelflitser niet vast te houden. In de resterende twintig Premier League-wedstrijden die Sancho in actie kwam, wist hij nog maar twee keer een assist te geven en één keer het net te vinden.

Het is dan ook allerminst zeker dat de 24-jarige Brit volgend seizoen actief is op Stamford Bridge. Sancho kwam afgelopen zomer op huurbasis over van Manchester United met een verplichte optie tot koop van rond de 25 miljoen euro.

Volgens journalist David Ornstein heeft Chelsea bij de onderhandeling de mogelijkheid afgedwongen om de optie af te koop voor een bedrag van rond de vijf miljoen euro. In dat geval zal Sancho weer terugkeren naar Manchester United.

Trainer Enzo Maresca is echter positief over Sancho. "Voor mij doet hij het erg goed," zei Maresca. "Ik ben best verrast door Jadon, omdat ik hem al kende (van zijn tijd bij Manchester City, red.) en wist wat ik van hem kon verwachten, maar qua consistentie doet hij het erg goed.”

De Italiaan verklaart de vormdip van Sancho. "Behalve een korte periode in het seizoen toen hij wat problemen had en ziek was, is hij de rest van de tijd erg goed geweest.”

"Ik verwachtte dat hij het goed zou doen, maar voor alle spelers is het niet makkelijk om het voor een lange periode vol te houden, en hij doet dat al een tijdje. Hij doet het goed, nu moet hij op deze weg doorgaan”, moedigt Maresca aan.