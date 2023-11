Chelsea mikt op ‘topprioriteit’ en gaat transferrecord mogelijk verpulveren

Zondag, 26 november 2023 om 20:55 • Lars Capiau • Laatste update: 21:02

Chelsea wil zich gaan versterken met Victor Osimhen. Dat meldt The Telegraph zondagavond, die het aantrekken van de Nigeriaanse spits als 'topprioriteit' voor de Londenaren omschrijft. Osimhen zelf zou wel oren hebben naar een overstap naar the Blues, zo schrijft de Engelse krant.

Afgelopen zomer waren de Londenaren ook al in de markt voor de huidig spits van Napoli. Toen besloot de club echter Nicholas Jackson bij Villarreal weg te plukken. Nu heeft Osimhen de interesse van de Engelse grootmacht opnieuw gewekt.

Het verbreken van een transferrecord lijkt een realistisch scenario mocht een transfer van de Nigeriaanse aanvaller totstandkomen. Dat record staat nu nog op naam van Enzo Fernández. De Argentijn kwam afgelopen zomer voor ruim 120 miljoen euro over van Benfica, terwijl ook Moises Caicedo voor zo'n 116 miljoen euro Chelsea kwam versterken.

Of een transfer in de aanstaande winterwindow al ophanden is, is de vraag. Door de grote bedragen die Chelsea eerder in het seizoen al neertelde en de strikte FFP-reglementen is het onwaarschijnlijk dat het zomaar weer een gigantisch bedrag op tafel kan leggen.

Bij een eventuele transfer zou overigens een belangrijke rol weggelegd zijn voor Kalidou Koulibaly, denkt The Telepgraph.De Senegalese verdediger is inmiddels vertrokken bij Chelsea en speelt momenteel bij Al-Hilal.

Hij zou echter nog genoeg vrienden hebben bij Napoli, de club waar hij jarenlang speelde. Koulibaly zou Osimhen dus moeten overtuigen om de transfer naar Chelsea te maken, zo betoogt het Engelse medium.

Osimhen moet Chelsea van doelpunten voorzien. De Londenaren nemen momenteel een teleurstellende tiende plek in op de ranglijst. Landgenoot Jackson kan nog niet helemaal overtuigen bij de ploeg van trainer Mauricio Pochettino, hoewel de jonge aanvaller wel al zes doelpunten wist te noteren in de Premier League, waarvan drie tegen Tottenham Hotspur.