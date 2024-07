Enzo Fernández in opspraak na zingen zeer racistisch lied over Frankrijk

Chelsea-middenvelder Enzo Fernández in opspraak na zingen racistisch lied over Frankrijk tijdens viering Argentinië

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Enzo Fernández, die zich samen met een aantal Argentijnse collega’s heeft misdragen op een livestream via Instagram.

De 23-jarige middenvelder van Chelsea won zondagnacht de Copa América met Argentinië door Colombia in de verlenging met 1-0 te verslaan. De selectie van bondscoach Lionel Scaloni viert die titel de komende dagen uitgebreid. Tijdens het feestje in de bus ging het echter al mis. De euforische Fernández zong tijdens een livestream, samen met een aantal collega’s, een zeer verwerpelijk lied over Frankrijk.

Here is Enzo Fernandez and Argentina players celebrating that Copa America win by singing that racist France chant from the 2022 World Cup pic.twitter.com/pxoaX2MApE — GC (@ValverdeSZN) July 15, 2024

In het liedje zingen de Argentijnse internationals onder meer over de spelers van les Bleus, die volgens hen allemaal uit Angola, Nigeria en Kameroen komen. In het lied, dat is verzonnen door supporters tijdens het WK van 2022, wordt ook Kylian Mbappé aangepakt. De Franse superster zou een relatie hebben gehad met Ines Rau, de eerste transgender Playmate in de Playboy. Het gezongen lied is dus naast racistisch ook transfobisch.

Op de achtergrond is te horen hoe de Argentijnse spelers worden gewaarschuwd door een staflid, maar dat was al te laat. De livestream van Fernández werd opgenomen en het fragment verspreidt zich razendsnel over social media. Onder meer het Britse Daily Mail pakt groot uit met het incident. In Engeland walgt men van het lied.

Voor Fernández wacht vermoedelijk geen warm welkom bij Chelsea, daar de 28-voudig international in Londen samenspeelt met zeven spelers van Franse komaf. Malo Gusto, Axel Disasi, Benoît Badiashile, Wesley Fofana, Malang Sarr, Lesley Ugochukwu en Christopher Nkunku staan komend seizoen allen onder contract op Stamford Bridge.

