Chelsea maakt kort voor de aftrap prachtig gebaar naar landskampioen Liverpool

Een prachtig gebaar van Chelsea zondagmiddag voorafgaand aan het thuisduel met Liverpool. The Blues vormden samen met de arbitrage van dienst een erehaag voor de kersverse kampioen.

Enzo Maresca bevestigde vrijdag tijdens zijn persconferentie al dat zijn spelers een erehaag zouden vormen voor de landskampioenen. In Engeland, maar ook in andere landen, is dat gebruikelijk.

Een uitvoering van de erehaag die nog vaak benoemd wordt is die van Arsenal voor Manchester United, in 2013. The Gunners moesten toen klappen voor onder anderen Robin van Persie, die net was overgestapt naar de rode club uit Manchester.

Van Persie vertelde later dat hij zich niet fijn voelde tijdens die erehaag. “Sommigen van hen waren mijn vrienden. Ik zat daar acht jaar en was blij toen die erehaag voorbij was. Ik zag aan hun gezichten dat ze het niet leuk vonden en dat snapte ik.”