Chelsea lijdt historische nederlaag; fans verlaten Stamford Bridge vroegtijdig

Chelsea heeft zaterdagmiddag een pijnlijke nederlaag geleden in de Premier League. Op Stamford Bridge werd de ploeg van manager Mauricio Pochettino met 0-1 verslagen door Nottingham Forest. Enkele minuten na rust verzorgde Anthony Elanga de enige treffer van de wedstrijd. Het is de derde keer in de eerste vier wedstrijden van het nieuwe seizoen dat the Blues niet weten te winnen. Het is voor het eerst sinds januari 1995 dat Nottingham Forest wint van Chelsea.

Pochettino had geen basisplek ingeruimd voor Ian Maatsen, die een kwartier voor het eindsignaal overigens wel binnen de lijnen kwam voor Moises Caicedo. Voormalig PSV’er Noni Madueke speelde het laatste halfuur mee als vervanger van Ben Chilwell. Aan de overzijde kon manager Steven Cooper nog geen beroep doen op de van PSV overgekomen Ibrahim Sangaré, die vanaf het komende duel pas bij de wedstrijdselectie zal zitten.

Hoewel Chelsea in de eerste helft liefst 69 procent balbezit had, werden er nauwelijks goede kansen gecreëerd. Mogelijkheden kreeg Nottingham Forest daarentegen wél. In de 26ste speelminuut kreeg Taiwo Awoniyi de bal op de rand van het vijfmetergebied voor de voeten uit een carambole, maar zijn wilde poging ging vervolgens hoog over. Enkele minuten later kwam de spits opnieuw in de gelegenheid om de score te openen; ditmaal ging een schot rakelings naast de rechterpaal.

Drie minuten na de hervatting greep Forest plotseling de voorsprong. Rond de middencirkel gaf Caicedo een zeer zwakke pass aan Gallagher, waardoor Awoniyi kon overnemen. De spits bediende vervolgens Elanga, die vervolgens op koelbloedige wijze kon afronden: 0-1. In het restant van de wedstrijd ging Chelsea nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar door missers van onder meer Nicolas Jackson en Raheem Sterling werd de 1-1 niet meer gevonden.