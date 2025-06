Chelsea legt liefst 58 miljoen euro neer voor aanvaller die voor 7 (!) jaar tekent

Chelsea en Brighton & Hove Albion hebben een akkoord bereikt over de transfer van João Pedro. Dat melden The Athletic en Fabrizio Romano. Met de transfer van de 23-jarige aanvaller is een bedrag van omgerekend minimaal 58 miljoen euro gemoeid.

João Pedro stond ook in de belangstelling van Newcastle United, maar had zelf een sterke voorkeur voor Chelsea. Nu hebben dus ook beide clubs een akkoord bereikt over de transfer.

Als de Braziliaan de medische keuring doorstaat, zal hij een contract tot medio 2032 tekenen. Daarna reist hij af naar de Verenigde Staten, om zich bij de Chelsea-selectie te voegen die momenteel deelneemt aan het WK voor clubs.

Op dat toernooi won Chelsea zaterdag na verlenging met 1-4 van Benfica. In de kwartfinale is in de nacht van vrijdag op zaterdag Palmeiras de volgende tegenstander.

João Pedro wordt zeker niet de enige versterking van de Chelsea-voorhoede deze zomer. Liam Delap (35,5 miljoen van Ipswich Town) en Estêvão (34 miljoen van Palmeiras) kwamen eerder al over. Daarnaast is het een kwestie van tijd voordat Jamie Gittens van Borussia Dortmund ook in Londen tekent.

João Pedro werd door Brighton in 2023 overgenomen van Watford, voor ruim 34 miljoen euro. Sindsdien speelde hij 70 officiële duels (30 goals, 10 assists) voor the Seagulls. Hij had nog een contract tot medio 2028 in Brighton.

De laatste twee duels van afgelopen Premier League-seizoen moest João Pedro overigens missen bij zijn club. Dat had er volgens The Athletic mee te maken dat hij op de training betrokken geweest was bij een woordenwisseling met teamgenoot Jan Paul van Hecke.