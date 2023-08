Chelsea komt na pijnlijke afwijzing van Michael Olise mogelijk uit bij Ajax

Donderdag, 17 augustus 2023 om 17:06 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:58

Chelsea moet een streep zetten door de naam van Michael Olise. De rechtervleugelaanvaller werd lange tijd begeerd door the Blues, maar kiest voor een langer verblijf bij Crystal Palace. Olise heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis die hem tot medio 2027 aan de club bindt. Volgens the Evening Standard heeft Chelsea Ajacied Mohammed Kudus en Brennan Johnson (Nottingham Forest) op het oog als alternatief voor Olise.

De contractverlenging mag hoogst opmerkelijk genoemd worden. De in Londen geboren Frans jeugdinternational had een clausule in zijn oude contract staan, waardoor hij voor de vastgestelde som van 35 miljoen pond (41 miljoen euro) mocht vertrekken. Chelsea had de clausule in het contract van Olise zelfs al geactiveerd en de verwachting was dat de club en Olise snel tot een persoonlijk akkoord zouden komen. De 21-jarige linkspoot heeft echter besloten te blijven bij de club waar hij sinds de zomer van 2021 voor speelt. Palace nam hem toentertijd voor 9,3 miljoen euro over van Reading.

"It’s the best possible news we could have. His future here is very bright, and we can help him move very quickly on to another level." ?? The boss shares his thoughts on Michael Olise signing a new four-year deal ?? — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 17, 2023

Olise kende vorig seizoen een uitstekend jaar namens the Eagles. In 37 Premier League-duels kwam hij tot 2 goals en 11 assists. Daarmee schreef hij geschiedenis: nooit eerder wist een speler van Palace tien of meer assists te noteren in een Premier League-seizoen. Hoogtepunt in zijn vorige jaargang was het duel met Leeds United op 9 april. Dankzij drie assists van de rappe aanvaller won Palace met 1-5 op Elland Road. Daarnaast zorgde hij in het duel met Manchester United op 18 januari in blessuretijd hoogstpersoonlijk voor de gelijkmakende treffer, door een vrije trap heerlijk binnen te krullen (1-1).

Mohammed Kudus

Het kwam Olise dus op zeer serieuze interesse te staan van Chelsea, terwijl ook Manchester City nadrukkelijk hengelde naar zijn diensten. Chelsea leek de beste papieren te hebben, maar die club moet op zoek naar een alternatief. Volgens the Evening Standard zijn Johnson en Kudus daardoor nu serieuze opties geworden. Laatstgenoemde staat ook in de nadrukkelijke belangstelling van West Ham United, terwijl Brighton & Hove Albion ook al langere tijd hoopt op de komst van de Ghanees. The Seagulls lijken echter achter het net te vissen, omdat ze nog altijd geen persoonlijk akkoord met Kudus hebben bereikt. De aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten lijkt liever naar een andere club te willen verkassen.