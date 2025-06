Chelsea komt er niet uit met Jadon Sancho en betaalt boete aan Manchester United

Jadon Sancho keert aankomende zomer terug bij Manchester United, zo meldt David Ornstein van The Athletic. De Engelsman kon er persoonlijk niet uitkomen met Chelsea en ziet een mogelijk definitieve stap dan ook in het water vallen.

Chelsea had in de huurdeal een koopoptie van iets minder dan 30 miljoen euro laten opnemen. Als the Blues Sancho niet zouden kopen, dan zijn ze verplicht 6 miljoen euro te betalen aan Manchester United.

Sancho kwam dit seizoen 41 keer in actie voor Chelsea. Tijdens deze optredens maakte hij vijf doelpunten en gaf hij acht assists. Één van die doelpunten was in de finale van de Conference League die de Engelsen met 1-4 wisten te winnen van Real Betis.

In een interview met TNT Sports gaf Chelsea-manager Enzo Maresca aan dat de club in overleg zou gaan met Sancho. “Vanaf nu gaan we samen met de club kijken naar de opties voor volgend jaar.”

“De vierde plek en het winnen van de Conference League hebben we te danken aan Sancho”, aldus Maresca. “Maar ook aan Robert Sánchez. Iedereen had gedurende het seizoen ups en downs en dat is onderdeel van de sport.”

Sancho maakte in de zomer van 2021 de overstap van Borussia Dortmund naar Manchester United voor net iets meer dan 100 miljoen euro. Sinds zijn komst speelde hij tachtig wedstrijden voor the Red Devils, maar waren de prestaties niet naar wens.

Voor volgend seizoen heeft Chelsea al drie aankopen binnen. Estêvão van Palmeiras (34 miljoen euro), Dário Essugo van Sporting CP (22,2 miljoen euro) en Kendry Páez van Independiente (10 miljoen euro) komen gezamenlijk over voor 66,2 miljoen euro.