Chelsea kan tickets voor de finale vast boeken na kinderlijk eenvoudige zege in Zweden

Chelsea heeft donderdagavond in de eerste halve finale van de Conference League kinderlijk eenvoudig afgerekend met Djurgårdens IF. De miljoenenformatie van manager Enzo Maresca verliet Stockholm met een 1-4 zege. Jadon Sancho, Noni Madueke en Nicolas Jackson (2) waren de doelpuntenmakers van de bezoekers.

Chelsea, dat redelijk verrassend zonder sterspeler Cole Palmer begon, loste in de persoon van Madueke een eerste waarschuwingsschot. De voormalig PSV'er schoot enkele meters over. En ook aan de overkant kon de eerste poging genoteerd worden toen Tokmac Nguen naast schoot.

Het duurde niet lang voor het eerste doelpunt viel in de 3Arena. Enzo Fernández bezorgde de bal met een fraaie crosspass tot bij Sancho, die via verdediger Marcus Danielson wist af te ronden ondanks zijn matige aanname: 0-1. Marc Cucurella kwam direct bijna tot de volgende Engelse goal, echter belandde zijn poging een centimeter of twintig naast de paal.

Het kwaliteitsverschil was enorm, ondanks de goede intenties bij de Zweden. De volgende kans voor Chelsea volgde toen Madueke werd vrijgespeeld in de zestien. De Engelsman stelde teleur met een matige inzet die door doelman Jacob Rinne kon worden overgetikt.

Vlak voor trust was het alsnog raak voor Madueke. De aanvaller werd bereikt door Fernández en verraste Rinne met een schot in de korte hoek in plaats van de lange: 0-2. De grootste kans voor Djurgårdens kwam min of meer per toeval tot stand, toen de voorzet van Tokmac werd aangeraakt en Filip Jørgensen zich moest strekken.

In de tweede helft begon Djurgårdens veelbelovend met een verwoestende poging van August Priske. De voormalig jeugdspeler van PSV en zoon van ex-Feyenoord trainer Brian Priske zag zijn poging decimeters naast de verkeerde kant van de paal belanden. En ook Danielson kon bijna juichen, ware het niet dat Jørgensen knap keerde.

Diezelfde Danielson leidde de 0-3 van Chelsea in door de bal bijzonder slecht af te schermen en niet te communiceren met Rinne. Invaller Jackson profiteerde optimaal van het geklungel en tikte tot frustratie van Danielson en Rinne binnen.

Jackson beleefde een uiterst productieve invalbeurt, want vlak na de zijn eerste treffer volgde ook zijn tweede. De Senegalees profiteerde van nieuw geklungel bij Djurgårdens en schoof met links fraai raak: 0-4.

Toch wist Djurgårdens de eer te redden. Ditmaal leed Chelsea slordig balverlies, waardoor Santeri Haarala ongehinderd kon voorgeven. Hij bereikte Isak Alenayehu Mulugeta, die met een vliegende kopbal voor gejuich zorgde: 1-4. Een mooi moment voor de achttienjarige aanvaller, die vorig jaar op huurbasis voor Feyenoord speelde.