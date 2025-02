Chelsea is na helft al klaar met Southampton en stoot Manchester City van vierde plaats

Chelsea heeft de felbegeerde vierde plaats in de Premier League te pakken. The Blues uit West-Londen waren dinsdagavond veel te sterk voor hekkensluiter Southampton: 4-0. Manchester City neemt de vierde plek woensdag weer over als het wint van Tottenham Hotspur.

De ploeg van manager Enzo Maresca was al na 45 minuten klaar met het zieltogende Southampton. Christopher Nkunku dook halverwege de eerste helft op bij de tweede paal om de 1-0 binnen te koppen. Nkunku fungeerde ruim tien minuten later als aangever, met Pedro Neto die raak schoot in de linkerbenedenhoek.

Kort voor het rustsignaal was alle spanning verdwenen op Stamford Bridge. Neto gaf voor en Levi Colwill kopte de 3-0 tegen de touwen. Een dramatische eerste helft dus voor Southampton en de meegereisde fans. Aan de andere kant een flinke opsteker voor Chelsea na een moeizame reeks duels in de Premier League.

Chelsea had de klus halverwege dus al geklaard en kon de ontmoeting met Southampton rustig en met vertrouwen uitspelen. Aan de bezoekers de loodzware opdracht om de 22ste nederlaag in 27 wedstrijden in de Premier League te voorkomen. Southampton slaagde na rust, zoals verwacht, niet in die missie.

Bij Chelsea, dat in de achtste finale van de Conference League aantreedt tegen FC Kopenhagen, kregen Neto en Jadon Sancho rust van Maresca, die het duo wisselde in de 67ste minuut. Ondertussen bleef de thuisploeg proberen om het doelsaldo te verbeteren in de slotfase.

Het publiek op Stamford Bridge werd ruim tien minuten voor het einde getrakteerd op een vierde doelpunt. Na een vlotte counter wist de mee opgekomen Marc Cucurella te scoren. Het was de vierde goal dit seizoen van de Spaanse linksback van Chelsea.

Een zeer eenvoudige overwinning dus voor Chelsea, dat voorlopig de nummer vier in de Premier League is. De Londenaren spelen pas op 9 maart weer in competitieverband, dan tegen het Leicester City van Ruud van Nistelrooij.