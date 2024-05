Chelsea in vergevorderde onderhandelingen met trainer die 10 miljoen euro kost

Chelsea is in vergevorderde onderhandelingen met Leicester City-trainer Enzo Maresca, zo meldt Fabrizio Romano. De 44-jarige oefenmeester van the Foxes moet de onlangs vertrokken Mauricio Pochettino opvolgen op Stamford Bridge. Maresca kost tien miljoen euro, zo klinkt het.

Afgelopen weekend zijn er positieve gesprekken gevoerd en Maresca wil dolgraag overstappen naar the Blues. Er worden geen problemen verwacht wat betreft de persoonlijke voorwaarden van de Italiaan, schrijft Romano. De gesprekken over de afkoopsom voor Leicester volgen op korte termijn.

Maresca heeft een topseizoen achter de rug in de Championship bij the Foxes, die hij na één jaar afwezigheid als kampioen terug naar de Premier League bracht. Leicester eindigde één punt boven nummer twee Ipswich Town, dat met succestrainer Kieran McKenna eveneens automatisch promoveert naar de Premier League.

De Italiaanse manager van Leicester staat pas sinds vorig jaar zomer voor de groep. Maresca kwam over van Manchester City, waar hij als assistent-trainer diende van Pep Guardiola. Daarvoor stond hij veertien wedstrijden als eindverantwoordelijke aan het roer bij Parma.

Maresca heeft ook een verleden als hoofdtrainer van Manchester City Onder 23 en werkte als assistent bij West Ham United, Sevilla en Ascoli. Bij Sevilla was hij eveneens actief als techniektrainer. Als speler – Maresca was middenvelder – kwam de Italiaan onder meer uit voor Sevilla, Juventus en West Bromwich Albion.

Opvolger van Pochettino

Mocht Maresca inderdaad de overstap naar Stamford Bridge maken, dan wordt hij de opvolger van Pochettino. Vorige week kwam het verrassende bericht naar buiten dat de Argentijn enuit elkaar gingen na een veelbelovend slot van het seizoen.

Chelsea kende een wisselvallige campagne, maar eindigde het Premier League-seizoen met vijf overwinningen op rij en greep daardoor de zesde plaats. Door de FA Cup-winst van Manchester United moeten de Londenaren wel genoegen nemen met een ticket voor de Conference League.

