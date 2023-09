Chelsea heeft na drie duels droogte genoeg aan 1 goal; Verbruggen blinkt uit

Woensdag, 27 september 2023 om 22:40 • Jonathan van Haaster

Chelsea heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de EFL Cup. De ploeg van trainer Mauricio Pochettino was op het eigen Stamford Bridge met 1-0 te sterk voor Brighton & Hove Albion. Nicolas Jackson zorgde vlak na rust voor het verschil. Bart Verbruggen maakte een prima indruk bij Brighton, terwijl Maatsen belangrijk was bij de winnende treffer.

Aan de kant van Chelsea had Pochettino een basisplaats in huis voor Ian Maatsen. De vleugelverdediger kreeg een aanvallende rol en moest samen met Cole Palmer, Mykhailo Mudryk en Jackson voor de treffers zien te zorgen. Grote namen als Enzo Fernández en Raheem Sterling begonnen op de bank. Bij Brighton stond Verbruggen onder de lat. Hij zag onder meer Jan Paul van Hecke voor zich staan in het hart van de defensie, terwijl Joël Veltman een reserverol kreeg toebedeeld. Sterspelers Kaoru Mitoma en Ansu Fati stonden aan de aftrap.

Chelsea, dat afgelopen weekend tegen een pijnlijke nederlaag aanliep tegen Aston Villa (0-1), had wat goed te maken voor zijn supporters. The Blues begonnen dan ook furieus aan het duel en Verbruggen moest al in de derde minuut aan de bak. De Oranje-international had een antwoord op een poging van Mudryk. Namens de bezoekers werd Van Hecke gevaarlijk uit een hoekschop. Zijn kopbal bleek echter niet doeltreffend. João Pedro kreeg halverwege de eerste helft de grootste mogelijkheid. Chelsea-goalie Robert Sánchez passte de bal zomaar in de voeten van de Braziliaan, die zijn inzet op het dak van het doel deed belanden. Verbruggen zat er beter in dan zijn collega, daar hij andermaal een antwoord had op een inzet van Mudryk.

Na rust zorgde Brighton via Mitoma en Mahmoud Dahoud voor het eerste gevaar, maar Chelsea was de ploeg die scoorde. Via Maatsen en Palmer kreeg Jackson een opgelegde kans en van dichtbij faalde hij niet: 1-0. Het was de eerste keer na drie wedstrijden dat de Londenaren het net vonden. De Senegalees was na een uur ook dicht bij zijn tweede van de avond. Verbruggen had echter andermaal een prima redding in huis. Het gevaar van Brighton was nooit ver weg. Zo kreeg Pervis Estupiñán een prima kopkans en schoot João Pedro vlak voor tijd in het zijnet. Brighton bleef in de slotfase op zoek naar de gelijkmaker, die niet meer zou vallen.