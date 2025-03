Chelsea heeft maling aan gesloten transferwindow en maakt direct miljoenen over

Dat de transferwindow in Engeland al geruime tijd gesloten is, weerhoudt Chelsea er niet van om nog maar eens een talentvolle tiener op te pikken. De Londenaren maken minstens tien miljoen euro over naar Corinthians om zich te verzekeren van de diensten van Denner.

Dat wil niet zeggen dat de zeventienjarige Braziliaanse linksback op korte termijn het shirt van Chelsea zal dragen. Verre van zelfs.

Volgens transfermarktgoeroe Fabrizio Romano sluit Denner in 2026 aan bij de selectie van Enzo Maresca, al is het gezien Chelsea’s trainersverloop in de afgelopen jaren nog maar de vraag of de Italiaan tegen die tijd ook aan het roer staat op Stamford Bridge.

Denner, wiens volledige naam Denner Alves Evangelista Pereira luidt, tekent een contract tot de zomer van 2032. Hij krijgt zodoende zes seizoenen lang de kans zich te bewijzen in het blauwe gedeelte van Londen.

Chelsea maakt minstens tien miljoen euro over naar Brazilië. In de vorm van bonussen kan Corinthians nog eens maximaal vier miljoen opstrijken.

Dat Denner overkomt van de werkgever van Memphis Depay, wil niet zeggen dat de Oranje-international ook daadwerkelijk samenspeelde met de verdediger. Denner maakte zijn minuten vooralsnog voor Corinthians Onder 17 en Onder 21.

Romano verzekert dat de jongeling op korte termijn de inkt op het Londense papier zet, waarna Chelsea-fans dus minstens tot volgend jaar moeten wachten om Denner in actie te zien.