Chelsea geeft nog eens 68 miljoen uit en voltooit duurste middenveld ter wereld

Dinsdag, 15 augustus 2023 om 23:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:14

Chelsea blijft onder eigenaar Todd Boehly onverminderd met miljoenen strooien. De Londenaren hebben een akkoord bereikt met Southampton over de komst van Roméo Lavia, zo verzekert David Ornstein van The Athletic. Chelsea betaalt een basisbedrag van 62 miljoen euro, waar nog 6 miljoen euro aan bonussen bovenop kunnen komen. The Blues troeven Liverpool daarmee, net als recent bij de transfer van Moisés Caicedo, af.

Net toen Chelsea op het punt stond om een deal te sluiten met Southampton, verscheen Liverpool op het toneel. De ploeg van manager Jürgen Klopp was bereid om meer te betalen dan Chelsea, naar verluidt zeventig miljoen euro. Liverpool leek de transfer daarmee te gaan kapen. Het verhaal van the Reds kon Lavia echter niet op andere gedachten brengen: de controlerende middenvelder gaf zijn jawoord aan Chelsea.

De komst van Lavia brengt de totale uitgaven deze zomerse transferwindow op 385 miljoen euro. Daartegenover staat wel 255 miljoen euro aan inkomsten van uitgaande transfers. Chelsea gaat de Premier League in met het duurste middenveld ter wereld: Caicedo kwam voor liefst 116 miljoen euro over van Brighton & Hove Albion, terwijl er in januari 121 miljoen euro werd betaald aan Benfica voor Enzo Fernández: de drie spelers samen kosten dus ongeveer 300 miljoen euro (exclusief bonussen).

Met zijn transfer vindt Lavia razendsnel weer de weg omhoog in het Engelse topvoetbal. De jongeling vertrok in 2020 als jeugdspeler bij Anderlecht om voor Manchester City te tekenen, maar kwam uiteindelijk niet verder dan twee optredens in de hoofdmacht. City toucheert overigens twintig procent van de transfersom die Chelsea betaalt. Vorig jaar werd Lavia voor twaalf miljoen euro verkocht aan Southampton. Met die club degradeerde hij uit de Premier League. Hij speelde 34 officiële wedstrijden, waarin hij 1 goal en 1 assist produceerde. Lavia maakte in maart zijn debuut voor België, tot dusver zijn enige optreden.

Michael Olise

Chelsea heeft dinsdag ook de afkoopclausule in het contract van Michael Olise geactiveerd, zo melden onder anderen The Athletic en Fabrizio Romano. De 21-jarige rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder van Crystal Palace heeft zijn jawoord al gegeven aan de Londenaren en lijkt spoedig de overstap te maken naar Stamford Bridge. Palace houdt veertig miljoen euro over aan het vertrek van Olise.