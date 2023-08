Chelsea gaat ruim 52 miljoen euro aan Manchester City betalen voor talent

Woensdag, 30 augustus 2023 om 20:33 • Noel Korteweg • Laatste update: 20:34

Cole Palmer gaat de overstap van Manchester City naar Chelsea maken. Dat meldt Fabrizio Romano woensdagavond. De 21-jarige aanvaller annex middenvelder gaat the Blues volgens de transfermarktexpert ruim 46 miljoen euro kosten, plus 6 miljoen aan bonussen. De medische keuring staat voor donderdag ingepland.

Palmer kwam in 2009 in de jeugdopleiding van City terecht, maar wacht nog altijd op zijn definitieve doorbraak in het Etihad Stadium. De linkspoot maakte eind 2020 op achttienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht op bezoek bij Olympique Marseille (0-3) in de Champions League. Sindsdien speelde Palmer nog veertig wedstrijden voor de club.

Cole Palmer will undergo medical tests as new Chelsea player on Thursday. ?? £40m fee & £5m add-ons, as revealed earlier. Time to prepare documents. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2023

De Engels jeugdinternational is dit seizoen uitstekend begonnen, daar hij belangrijk was in de Community Shield en UEFA Super Cup. Palmer viel een half uur voor tijd in in het duel met Arsenal op Wembley en bezorgde zijn ploeg de bevrijdende 0-1 met een fraai afstandsschot. Uiteindelijk gingen the Gunners er na een strafschoppenserie met de trofee vandoor. De Engelsman begon tegen Sevilla (1-1, w.n.s.) in de basis en was ook in dat duel verantwoordelijk voor de enige treffer aan de kant van City.

“Ik denk niet dat hij verhuurd wordt. Hij blijft of wordt verkocht”, zei Josep Guardiola na afloop van het duel met de Spanjaarden al over Palmer. Nu gaat laatstgenoemde dus inderdaad overstappen naar Chelsea, dat deze zomer al 417 miljoen euro uitgaf aan tien nieuwe spelers. Vorig seizoen haalde Todd Boehly, de eigenaar van the Blues, al zestien nieuwe spelers binnen voor 612 miljoen euro. Palmer moet op Stamford Bridge gaan concurreren met onder meer Raheem Sterling en ex-PSV’er Noni Madueke.

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.