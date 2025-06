Chelsea en Arsenal belden vorige week naar Ajax om transfer te bespreken

Chelsea en Arsenal hebben in de voorbijgaande week naar Ajax gebeld om te informeren naar Jorrel Hato, zo weet Fabrizio Romano woensdagmiddag te melden.



Chelsea was zeer geïnteresseerd in de diensten van Dean Huijsen, maar de jonge verdediger van Bournemouth besloot om een contract te tekenen bij Real Madrid.



Daardoor zijn the Blues nu doorgeschakeld naar Hato. De linkspoot van Ajax wordt bij Chelsea gezien als ideale versterking voor de linker centrale verdedigerspositie.

Arsenal belde ook naar Amsterdam. The Gunners willen graag weten hoe de situatie van Hato in elkaar steekt. Volgens Romano is er van een deal nog geen sprake en zijn de gesprekken ook nog niet concreet.

Hato gaf eerder tijdens de ESPN-awards in gesprek met de sportzender aan dat hij nog geen keuze heeft gemaakt over zijn toekomst. Wel zei hij het totaal niet erg te vinden om bij Ajax te blijven.

Hato heeft bij Ajax een contract tot medio 2028. Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt hij een waarde van 35 miljoen euro.

De negentienjarige linkspoot kwam afgelopen seizoen onder Francesco Farioli bijna alle duels in actie voor zijn club. Hij maakte drie doelpunten en gaf zes assists.