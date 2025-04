Chelsea draait het in de slotfase helemaal om en wint dankzij heerlijke goals George en Neto

Diep in blessuretijd heeft Chelsea zondag drie mogelijk cruciale punten gepakt in de jacht op Champions League-voetbal. Pedro Neto bezorgde the Blues de zege op Fulham, dat lange tijd met 1-0 leidde. In de laatste tien minuten viel het echter compleet de andere kant op: 1-2.

Bijzonderheden:

Een vroege treffer van Andreas Pereira werd afgekeurd wegens buitenspel, maar lang hoefden de Fulham-fans niet te treuren. Ryan Sessegnon zag de ruimte bij Alex Iwobi, die de bal goed voor zijn linker legde en onhoudbaar raak schoot: 1-0.

Gescoord werd er daarna lange tijd niet. Fulham kwam steeds dichter bij een knappe zege, maar stortte toch in. Invaller Tyrique George kreeg de bal pardoes voor zijn voeten, dacht niet na en schoot met rechts heerlijk binnen voor zijn allereerste Premier League-goal.

Diep in blessuretijd werd het nog gekker. Neto draaide in de zestien en schoot met links keihard schitterend raak: 1-2.

Chelsea staat dankzij de zege vijfde met 57 punten. Nottingham Forest en Aston Villa hebben evenveel punten, met een minder doelsaldo.