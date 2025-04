Chelsea dient Tottenham Hotspur Premier League-nederlaag nummer zestien (!) toe

Chelsea heeft een donderdag een belangrijke zege geboekt met het oog op een Champions League-ticket. De ploeg van manager Enzo Maresca won op Stamford Bridge met 1-0 van Tottenham Hotspur, dat alweer zijn zestiende competitienederlaag van het seizoen leed. Enzo Fernández maakte de winnende treffer en ziet Chelsea stijgen naar plek vier. Spurs staat veertiende.

Na nog geen minuut spelen kwam Micky van de Ven, die voor het eerst sinds 27 oktober een wedstrijd uit zou spelen, met de schrik vrij. De Oranje-international zag Chelsea-spits Nicolas Jackson een grote kans verkwanselen en in een poging de bal weg te werken raakte de Van de Ven de paal.

Chelsea bleef de gevaarlijkere ploeg en kwam bovendien dicht bij de openingstreffer toen Malo Gusto het halve stadion liet juichen, met een schot dat het zijnet trof. Al snel realiseerden de Chelsea-fans dat er van een treffer toch geen sprake was.

Een schotje van Son Heung-min daargelaten, werd Spurs voor rust amper gevaarlijk. Aan de overkant liet Chelsea in de persoon van Jadon Sancho opnieuw de kans op de 1-0 liggen. Met de uithaal van de vleugelspeler was weinig mis, maar doelman Guglielmo Vicario redde schitterend met een uiterste reflex.

Een kleine vijf minuten na de theepauze was het alsnog raak voor Chelsea. Cole Palmer slingerde de bal perfect op het hoofd van Fernández, die Vicario kansloos liet met een krachtige kopbal: 1-0. Het was voor Palmer zijn achtste Premier League-assist van het seizoen, en zijn eerste sinds december. Moisés Caicedo leek vlak daarna voor de 2-0 te tekenen, ware het niet dat de Ecuadoraan millimeters buitenspel stond.

Halverwege de tweede helft juichten de Spurs-supporters toen Pape Matar Sarrs afstandsschot binnenviel na slecht keeperswerk van Robert Sánchez. In de aanloop naar de goal beging Sarr echter een overtreding op Caicedo, die de noppen van de Senegalees tegen zijn knie kreeg. De treffer werd afgekeurd en Sarr kreeg bovendien geel.

Ondanks dat schrikmomentje bleef Chelsea veruit de gevaarlijkere ploeg. Vicario stond alleen uitstekend te keepen en hield Spurs in de wedstrijd door onder meer een subtiele poging van Palmer over de lat te tikken. Spurs kreeg in de absolute slotfase toch nog één grote kans. Son leek binnen te glijden, maar Sánchez reageerde net op tijd.