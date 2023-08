Chelsea blijft maar kopen: club presenteert nieuwste aanwinst van 65 miljoen

Vrijdag, 18 augustus 2023 om 11:20 • Bart DHanis • Laatste update: 11:28

Roméo Lavia gaat zijn loopbaan definitief voortzetten bij Chelsea, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De middenvelder laat Southampton achter zich en komt over voor 58 miljoen pond, omgerekend zo’n 65 miljoen euro. De negentienjarige Belg tekent een contract tot medio 2030 op Stamford Bridge.

Lavia kon ook rekenen op interesse van Liverpool, maar kiest ervoor om zijn carrière voort te zetten bij the Blues. Lavia voelde zich volgens The Guardian tweede keus bij Liverpool, dat eerst vol inzette op de komst van Moisés Caicedo, voordat de club haast maakte met de onderhandelingen om Lavia. Uiteindelijk vist de club van manager Jürgen Klopp twee keer achter het net: zowel Lavia als Caicedo zijn aanwinsten van Chelsea.

“Ik ben blij om hier te zijn”, vertelt de in Brussel geboren spelverdeler op de site van Chelsea. “Ik ben trots dat ik deel mag uitmaken van het project. Chelsea is een geweldige club met veel historie en ik kan niet wachten om te beginnen. Ik sta te popelen om mijn nieuwe ploeggenoten te ontmoeten, samen een band op te bouwen en samen mooie dingen te bereiken.”

Lavia begon zijn carrière bij RSC Anderlecht, alvorens hij op zestienjarige leeftijd naar Manchester City verkaste. In Manchester kwam hij slechts twee keer in actie. Toch had Southampton genoeg van hem gezien om overtuigd te raken en telde de club in de zomer van 2022 twaalf miljoen euro voor hem neer. In het zuiden van Engeland maakte Lavia afgelopen seizoen grote indruk en speelde hij afgelopen maart zelfs zijn eerste interland voor België.

Lavia is de achtste zomeraanwinst van Chelsea-eigenaar Todd Boehly. Eerder voegde Chelsea Caicedo (116 miljoen euro), Christopher Nkunku (60 miljoen euro), Axel Disasi (45 miljoen euro), Nicolas Jackson (37 miljoen euro), Lesley Ugochukwu (27 miljoen euro), Robert Sánchez (23 miljoen euro) en Ãngelo (15 miljoen euro) aan de selectie toe. De eerste competitiewedstrijd van het seizoen werd met 1-1 gelijkgespeeld tegen Liverpool.