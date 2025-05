Chelsea bibbert even, maar slacht Real Betis af en wint de Conference League

Chelsea heeft woensdagavond de Conference League gewonnen. In het Poolse Wroclaw keken the Blues na 45 speelminuten nog aan tegen een 1-0 achterstand op Real Betis, maar in de tweede helft kantelde de wedstrijd volledig. De ploeg van manager Enzo Maresca ging uiteindelijk met een 1-4 zege aan de haal dankzij goals van Enzo Fernandes, Nicolas Jackson, Jadon Sancho en Moises Caicedo.

Betis begon goed aan de wedstrijd en veroverde de bal op de vijandige helft, waarna Isco werd aangespeeld. De creatieveling zag uit zijn ooghoek Ez Abde staan en leverde de bal met een fraaie breedtepass bij hem af. De linksbuiten schoot vervolgens raak met een diagonale schuiver: 1-0.

Nadien behield Betis de volledige controle over de eerste helft en de Zuid-Spanjaarden kregen zelfs meerdere kansen op een tweede treffer. Zo moest Chelsea-doelman Filip Jörgensen zich enkele minuten na de 1-0 strekken om een doelpunt van Marc Bartra te voorkomen, terwijl de Londenaren daarna opnieuw ontsnapten door gebrek aan scherpte in de afronding bij Bartra.

Vanaf de linkerflank zorgde Abde voor veel gevaar, al kon Betis zijn dreiging niet optimaal benutten en de voorsprong verder uit te bouwen. In de tweede helft probeerde de buitenspeler nog even verder te spelen, maar in de 53ste speelminuut vertrok hij al geblesseerd naar de kleedkamer. Dat had veel impact op de wedstrijd.

Betis slaagde er na rust bijna niet meer in om in de buurt van het vijandige doel te komen, want onder meer Antony was erg onzichtbaar. Tegelijkertijd voerde Chelsea de druk verder op en in een tijdsbestek van vijf minuten werd het duel volledig omgegooid.

De gelijkmaker viel in de 65ste speelminuut. Cole Palmer leverde een voorzet op maat af bij Fernandes, die de bal schampte en voor de 1-1 zorgde. De 1-2 kwam op naam van Jackson, die de bal met zijn borst binnenwerkte na, opnieuw, een volmaakte pass van Palmer.

De beslissing viel in de 83ste speelminuut. Invaller Sancho werd aangespeeld in de zestien en hij kapte Youssouf Sabaly uit. Sancho schoot vervolgens raak met een bekeken schot in de verre hoek: 1-3. In de blessuretijd zorgde Caicedo nog voor een laatste klap: 1-4.