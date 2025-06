Chelsea betaalt 35 miljoen euro en maakt komst van felbegeerde spits wereldkundig

Liam Delap is definitief speler van Chelsea, zo maken the Blues bekend via de officiële kanalen. De 22-jarige spits tekent een contract tot medio 2031 op Stamford Bridge. Chelsea betaalt zo’n 35 miljoen euro voor zijn diensten.

Onder meer Manchester United, Everton en Newcastle United toonden interesse in Delap. Ook in Italië waren er verschillende topploegen geïnteresseerd. Delap besloot vorige week om naar Chelsea te verkassen.

Een persoonlijk akkoord bereiken was slechts een formaliteit, waarna de Londenaren de afkoopclausule in het contract van de Engelsman activeerden. Ipswich Town, dat gedegradeerd is, kon daardoor niet voor een vertrek gaan liggen.

“Ik wilde naar Chelsea om prijzen te winnen”, laat Delap optekenen. “Iedereen hier wil terug naar de top en prijzen blijven winnen. We willen de club terugbrengen naar waar het thuishoort. Dat is het grootste doel.”

Delap werd vorig jaar zomer door Ipswich voor bijna achttien miljoen euro overgenomen van Manchester City, waar een doorbraak nog altijd op zich liet wachten. De rechtspoot heeft, ondanks de degradatie, een goed seizoen achter de rug bij Ipswich. Delap was in veertig officiële wedstrijden goed voor twaalf treffers en twee assists.

De twaalfvoudig international van Engeland Onder 21 werd door Manchester City in de zomer van 2019 opgepikt bij Derby County. The Citizens leenden hem tussen 2022 en 2024 uit aan achtereenvolgens Stoke City, Preston North End en Hull City. Vorig jaar zomer stapte hij dus over naar Ipswich, dat komend seizoen uitkomt in de Championship.