Chelsea betaalt 35 miljoen euro en hengelt zeer gewilde spits binnen

Chelsea gaat zich definitief versterken met Liam Delap, schrijven onder meer Fabrizio Romano en David Ornstein van The Athletic. De 22-jarige spits van nu nog Ipswich Town heeft zijn jawoord gegeven aan de club uit Londen, waar hij zijn meerjarige verbintenis binnen 24 uur gaat ondertekenen.

Ornstein schrijft dat Chelsea en Delap het formeel nog eens moeten worden over de persoonlijke voorwaarden, al worden er daar geen problemen verwacht. Chelsea betaalt Ipswich de vastgestelde transfersom van ongeveer 35 miljoen euro.

Chelsea treft vele andere clubs af in de jacht op Delap. Manchester United, Newcastle United, Everton, Nottingham Forest, AC Milan en Juventus hadden namelijk ook interesse, maar zij zijn inmiddels op de hoogte gebracht over het besluit van Delap.

Delap maakte in de zomer van 2024 de overstap van Manchester City naar Ipswich. In het afgelopen seizoen was de zoon van voormalig Premier League-voetballer Rory Delap een van de bepalende spelers bij de Tractor Boys met twaalf doelpunten in de Premier League.

Manchester City heeft bij de verkoop een doorverkooppercentage van dertig procent bedongen, waardoor ook die club een aardige geldsom tegemoet kan zien.

SkySport-journalist Florian Plettenberg maakt duidelijk dat de aanstaande komst van Delap losstaat van de plannen om Hugo Ekitiké over te nemen van Eintracht Frankfurt. De Franse spits moet de Duitsers zo'n honderd miljoen euro opleveren.

Delap gaat komend seizoen met Chelsea de Champions League in. Volgens The Athletic was dat een doorslaggevende factor voor de Engelsman, die zijn debuut in de hoofdmacht van het nationale elftal nog moet meemaken.