Chelsea bereikt persoonlijk akkoord en betaalt 35 miljoen voor zéér gewilde aanvaller

Chelsea is tot een persoonlijk akkoord gekomen met Liam Delap, zo verzekert The Athletic. De 22-jarige en van degradant Ipswich Town afkomstige aanvaller tekent een contract tot medio 2031 in West-Londen, mits de medische keuring goed verloopt. Chelsea legt omgerekend circa 35 miljoen euro neer voor Delap.

De winnaar van de Conference League was al tot een akkoord gekomen met Ipswich Town en nu dus ook met de speler zelf. Onder meer Manchester United, Newcastle United, Everton, Nottingham Forest, AC Milan en Juventus hadden de pijlen gericht op Delap, die dus kiest voor de nummer vier van afgelopen seizoen.

De spits bewondert Chelsea-manager Enzo Maresca en kan Champions League-voetbal spelen op Stamford Bridge. Dat maakte het verschil voor hem, zo schreef Fabrizio Romano al eerder.

Chelsea maakt gebruik van de ontsnappingsclausule in het doorlopende contract van Delap in Ipswich, die actueel werd na de degradatie van the Tractor Boys. De zoon van voormalig profspeler Rory Delap, bekend om zijn verre ingooien, tekende afgelopen seizoen in veertig officiële wedstrijden voor twaalf treffers en twee assists en verscheen daardoor op de radar van diverse topclubs.

Delap zette bij Derby County zijn eerste stappen in het voetbal en stapte in 2019 over naar Manchester City. Hij speelde slechts zes keer in de hoofdmacht en werd tussendoor verhuurd aan Stoke City, Preston North End en Hull City. In 2024 volgde voor circa achttien miljoen euro een transfer richting Ipswich.

De miljoenenaanwinst van Chelsea heeft twaalf interlands voor Jong Engeland achter zijn naam staan. Zijn vader Rory kwam tot elf interlands in het shirt van Ierland.

Chelsea zocht naar een aanvaller die de concurrentiestrijd kan aangaan met Nicolas Jackson. Delap komt daarnaast samen te spelen met onder meer de aanvallend ingestelde middenvelders Cole Palmer en Jadon Sanchp.