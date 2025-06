Chelsea bereikt akkoord en kan spoedig nieuwe speler verwelkomen

Chelsea is akkoord met AC Milan over de transfer van Mike Maignan, zo weet La Gazzetta dello Sport. De Engelsen maken een bedrag van achttien miljoen euro over naar Italië.

Maignan maakte in de zomer van 2021 de overstap van Lille OSC naar Milan, dat ongeveer 16 miljoen euro voor hem overhad. Het bleek een schot in de roos voor de Rossoneri. Maignan ontwikkelde zich bij de Milanezen tot een van de beste doelmannen van Europa.

Maignan heeft een contract tot medio 2026 in San Siro. De Fransman ziet echter geen heil in een verlenging en wil vertrekken, zo heeft hij de club laten weten.

De Milanezen hebben er volgens Italiaanse media alles aan gedaan om de 29-jarige Fransman te behouden, maar hij had zijn zinnen gezet op een transfer.

Milan maakte een vraagprijs van dertig miljoen voor Maignan bekend, maar zag het eerste bod van Chelsea een stuk lager uitvlalen. De Londenaren deden een eerste bod van vijftien miljoen, inclusief bonussen.

Volgens La Gazzetta dello Sport hebben beide partijen nu een akkoord bereikt over een transfersom van achttien miljoen euro. Maignan zal bij Chelsea de concurrentiestrijd aangaan met onder meer Filip Jørgensen, Robert Sánchez en Djordje Petrovic. Sánchez maakte vorig seizoen een weifelende indruk, terwijl Petrovic lijkt te vertrekken.

Een opvolger van Maignan bij Milan wordt door de Italiaanse krant ook al genoemd: Mile Svilar zou na een indrukwekkend seizoen bij AS Roma moeten worden losgeweekt bij de Romeinen.