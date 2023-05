Chelsea bereikt akkoord en haalt Pochettino terug naar Premier League

Zaterdag, 13 mei 2023 om 21:16 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:26

Mauricio Pochettino is met ingang van deze zomer de nieuwe manager van Chelsea, zo verzekeren onder meer Fabrizio Romano en David Ornstein zaterdag. De Argentijnse manager, momenteel clubloos, is tot een definitief akkoord gekomen met het bestuur van de Londense club na enkele weken van onderhandelen. De verwachting is dat Pochettino op korte termijn zijn handtekening zet onder het meerjarige contract bij Chelsea.

Romano wist eind april al te melden dat Pochettino goede papieren had om te worden aangesteld bij the Blues en naar nu blijkt zijn de onderhandelingen tussen beide partijen succesvol afgerond. Arne Slot, Julian Nagelsmann en Luis Enrique werden eveneens in verband gebracht met de managersfunctie bij het kwakkelende Chelsea, dat nu dus definitief lijkt te hebben gekozen voor de 51-jarige Pochettino. Het is afwachten voor hoeveel seizoenen hij zal gaan tekenen bij de gevallen topclub uit West-Londen.

Pochettino was toen Thomas Tuchel begin dit seizoen ontslagen werd al een optie voor Chelsea, maar zag de job uiteindelijk naar de inmiddels ook al weggestuurde Graham Potter gaan. Pochettino zit zonder club sinds hij in de zomer van 2022 werd ontslagen door Paris Saint-Germain. Hij lag al enige tijd onder vuur bij de eliteclub en vertrok na anderhalf jaar uit Parijs. Eerder was hij als trainer actief bij Tottenham Hotspur, Southampton en Espanyol.

Aan Pochettino de zware taak om Chelsea, waar Frank Lampard werd aangesteld als tussenpaus, terug te brengen naar de top van de Premier League. Chelsea is na een uiterst wisselvallig seizoen afgezakt naar de elfde plaats, waardoor plaatsing voor Europees voetbal niet langer mogelijk is. Het lijkt erop dat Pochettino een flink transferbudget beschikbaar krijgt gesteld van eigenaar Todd Boehly, al is het afwachten om welk bedrag het precies gaat.