Chaos compleet: Barça-spelers moeten rennen voor hun leven na vieren landstitel

Zondag, 14 mei 2023 om 23:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:37

De spelers van Barcelona kunnen zondagavond maar kort genieten van het binnenhalen van de 27ste landstitel. In het hol van de leeuw, het Estadi Cornellà-El Prat, was de ploeg van trainer Xavi met 2-4 te sterk voor rivaal en stadgenoot Espanyol. Direct na afloop van de wedstrijd bestormden woeste fans van los Pericos het veld, waardoor de politie onmiddellijk moest optreden en de selectie van Barcelona naar de catacomben moest vluchten.

Na het laatste fluitsignaal viert de selectie van Barcelona feest rond de middencirkel, waarna woeste supporters plotseling het veld betreden. Enkele Barça-spelers merken op dat er fans van Espanyol onderweg zijn naar de middencirkel. De selectie sprint vervolgens onmiddellijk naar binnen, terwijl de Spaanse politie direct uitrukt. De beelden lijken te tonen dat alle spelers op tijd in de catacomben waren voordat er iemand gewond kon raken, al is dat vooralsnog niet duidelijk.

Barcelona celebrate winning LaLiga title on the pitch of their city rivals Espanyol, which infuriated Espanyol fans so much that they chased Barca off the field #FCBarcelona ??pic.twitter.com/SmguXzsMDR