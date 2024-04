Chaos bij Ajax heeft gevolgen: ‘Komst droomkandidaat van Kroes ineens onzeker’

Het vertrek van Alex Kroes als algemeen directeur heeft mogelijk gevolgen voor Ajax. De vijftigjarige Utrechtenaar is per direct geschorst door de Amsterdammers, die de samenwerkingen met hem permanent willen beëindigen. Zijn vertrek verandert niets aan de plannen van Ajax, toch is de komst van Kroes zijn droomkandidaat ineens onzeker.

De Raad van Commissarissen liet er dinsdagochtend geen misverstand over bestaan: voor Kroes is er geen weg meer terug nadat hij ervan wordt beschuldigd dat hij handelde in aandelen van Ajax met voorkennis.

Ajax heeft voor komend seizoen nog geen hoofdtrainer, geen technisch directeur en nu ook geen algemeen directeur meer. RvC-voorzitter Michael van Praag liet tegenover verschillende media echter weten zich ‘ab-so-luut’ geen zorgen te maken.

“Alex was natuurlijk al bezig, dat heeft hij heel voortvarend gedaan. De afspraak was dat hij met Marijn Beuker en Kelvin de Lang, gesteund door Louis van Gaal en Danny Blind, zich bezig ging houden met de scouting en het voetbaltechnische beleid: de spelers, de trainer, de technisch directeur. Daar zijn ze al heel hard mee aan de gang”, aldus Van Praag.

“De afspraak was dat Alex samen met Susan Lenderink de financiële onderhandelingen zou doen. Dat valt nu weg, dus we gaan nu met de technische mensen die we hebben. Dat viertal gaat hetzelfde doen, we gaan gewoon door en we slaan de weg in die we met zijn allen, inclusief Alex, hebben ingeslagen, om te komen tot een beter elftal. Kelvin neemt de rol van Alex in die onderhandelingen over.”

Christophe Vivell

Toch lijkt het vertrek van Kroes wel degelijk gevolgen te hebben voor Ajax. Zo is de komst van Christophe Vivell plots ineens onzeker, weet. “Tenzij anderen binnen Ajax draagvlak weten te creëren voor de 37-jarige Duitser, maar hij was vooral de droomkandidaat van Kroes, die ook al meerdere gesprekken met hem voerde.”

Volgens VI stond de 37-jarige Duitser open om na de zomer directeur transfers te worden, maar door de bestuurlijke wanorde zal hij ‘inmiddels zijn bedenkingen hebben’.

