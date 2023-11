Champions League vanaf komend seizoen niet meer voor iedereen gratis op tv

De wedstrijden in de Champions League, Europa League en Conference League zijn vanaf komend seizoen voor lang niet iedereen via de reguliere televisie te ontvangen. Ziggo, dat de rechten voor alle Europese clubtoernooien in handen krijgt, zet zijn plannen rondom de uitzendingen door. Daardoor kunnen alleen klanten van Ziggo de duels gratis via de tv-decoder ontvangen. Ziggo biedt wel een alternatief voor niet-klanten.

Uitzendingen van wedstrijden van Nederlandse clubs die uitkomen in Europees verband staan op de zogeheten 'evenementenlijst'. De Mediawet schrijft voor dat dergelijke duels voor een zo breed mogelijk publiek gratis te zien moeten zijn.

Ziggo zal de Nederlandse clubs daarom uitzenden op een tv-kanaal dat gratis te ontvangen zal zijn voor zijn eigen klanten. Voor mensen die geen klant zijn stelt Ziggo zijn app beschikbaar, waarop de duels eveneens gratis te zien zullen zijn.

De vraag is of Ziggo daarmee voldoet aan de Mediawet. Die schrijft voor dat de uitzendgemachtigde minimaal 75 procent van de huishoudens moet bereiken. Een dermate groot marktaandeel heeft Ziggo niet, aangezien ook KPN groot is in Nederland.

Via de app kunnen mensen de wedstrijd alsnog bekijken. Volgens De Telegraaf heeft zo'n 40 procent van de huishoudens echter geen smart-tv om de app op te installeren. Dan blijft alleen een tablet of telefoon over als optie om de duels te zien.

VodafoneZiggo vertrouwt erop aan alle eisen te voldoen, zo laat de provider weten aan De Telegraaf. "Wij staan in nauw contact met het Commissariaat voor de Media", zegt een woordvoerster. "We kiezen in lijn met het door hen gepubliceerde advies voor een combinatie van lineaire televisie en het gemak van een app." Het Commissariaat laat weten alleen achteraf te controleren of is voldaan aan het vereiste bereik.

Ziggo betaalt ongeveer 25 miljoen euro voor de tv-rechten, zo wist Chris Woerts eerder te melden in Vandaag Inside. De sportmarketeer doet zelf de voetbalrechten-onderhandelingen namens Talpa en is zodoende goed ingevoerd op dit terrein.

Tot aan de zomer van 2024 is het Champions League-voetbal op het open net te zien bij RTL 7, terwijl Ziggo momenteel houder is van het zogeheten B-pakket van dat toernooi. De Europa League en Conference League blijven nog tot medio 2024 te zien bij Veronica, onderdeel van Talpa. ESPN beschikt bij de twee kleinere toernooien over het B-pakket. Vanaf 1 juli 2024 heeft Ziggo zowel het A- als B-pakket van alle toernooien in handen voor een periode van drie seizoenen.