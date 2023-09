Champions League-sterren live zien? Koop je kaarten in de ticketshop!

Donderdag, 14 september 2023 om 11:24 ‚ÄĘ Stefan Coerts

Een Champions League-westrijd bezoeken. Het is een wens van veel voetbalfans en jij hoeft niet langer te wachten om deze wens in vervulling te laten gaan! Behalve wedstrijdkaarten voor de Premier League en LaLiga, is het in de ticketshop nu ook mogelijk om wedstrijdkaarten voor de Champions League te scoren. Zie de grote sterren live in actie vanaf de eerste rij. Tickets zijn al beschikbaar vanaf 38 euro! De link naar de ticketshop vind je eenvoudig bovenaan in onze menubalk.

Heb jij de vernieuwde ticketshop al gezien? Neem snel een kijkje en scoor je kaarten!

De beste clubs van Europa zullen ook dit jaar weer acte de pr√©sence geven in de UEFA Champions League. De eerste poulewedstrijd vindt plaats op dinsdag 19 en woensdag 20 september en jij kan daar bij zijn! Zo kun jij in de ticketshop kaarten kopen voor onder andere Barcelona, Bayern M√ľnchen en Borussia Dortmund. In de poulefase staan al enkele topwedstrijden op het programma. Wat denk je bijvoorbeeld van Paris Saint Germain vs Borussia Dortmund of Bayern M√ľnchen vs Manchester United.

De Nederlandse inbreng in de Champions League is ook dit jaar groot. Zo tref je landgenoten bij onder meer Antwerp (Vincent Janssen, Jurgen Ekkelenkamp & Gyrano Kerk), Internazionale (Stefan de Vrij, Denzel Dumfries & Davy Klaassen), FC Barcelona, (Frenkie de Jong) en nog veel meer clubs. Om je plek in het stadion veilig te stellen, doorloop je eenvoudig de volgende stappen. Ga als eerst naar de juiste wedstrijd en kies het door jou gewenste vak. Beweeg je muis over de plattegrond (of klik op een ticket) om de bijhorende plek groen uitgelicht te zien worden op de plattegrond van het stadion. Vul vervolgens je persoonsgegevens in om daarna af te rekenen. De tickets worden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de wedstrijd via e-mail naar je verzonden.

Ben je benieuwd naar het totale Champions League aanbod? Bekijk dan hier de ticketshop!

Champions League - Speelronde 1

19 september AC Milan vs Newcastle United vanaf 113 euro

19 september Manchester City vs FC Crvena Zvezda vanaf 67 euro

19 september Barcelona vs Antwerp vanaf 50 euro

19 september Lazio Roma vs Atlético Madrid vanaf 94 euro

19 september Paris Saint-Germain vs Borussia Dortmund vanaf 219 euro

20 september Real Madrid vs Union Berlin vanaf 93 euro

20 september Bayern M√ľnchen vs Manchester United vanaf 544 euro

20 september Sevilla vs Lens vanaf 75 euro

20 september Benfica vs Red Bull Salzburg vanaf 219 euro

20 september Real Sociedad vs Internazionale vanaf 113 euro



Champions League - Speelronde 2

3 oktober Manchester United vs Galatasaray vanaf 127 euro

3 oktober Internazionale vs Benfica vanaf 107 euro

3 oktober Napoli vs Real Madrid vanaf 563 euro

4 oktober Celtic vs Lazio Roma vanaf 453 euro

4 oktober FC Porto vs Barcelona vanaf 282 euro

4 oktober Borussia Dortmund vs AC Milan vanaf 325 euro