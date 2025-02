'Champions League-deelnemer reist naar Groningen af om Etienne Vaessen te bekijken'

Het Italiaanse Bologna is zaterdag aanwezig bij het duel tussen FC Groningen en FC Twente om Etienne Vaessen (29) te bekijken. Dat meldt transferjournalist Mounir Boualin donderdagmiddag.

Bredanaar Vaessen staat er goed op bij de club van Nederlanders Sam Beukema, Oussama El Azzouzi en Thijs Dallinga. Bologna wil komende zomer mogelijk nogmaals toeslaan in de Eredivisie.

In Groningen ligt Vaessen nog tot de zomer van 2027 vast. De Trots van het Noorden heeft daarnaast nog de optie om zijn contract met een seizoen te verlengen. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 1,5 miljoen euro.

Mogelijk kan Groningen snel wat verdienen aan Vaessen, die afgelopen zomer transfervrij overkwam van RKC Waalwijk Onder Dick Lukkien is de Brabander zeker van zijn plaatsje onder de lat.

Bologna volgt Vaessen al langere tijd en is onder de indruk van zijn prestaties bij Groningen, weet Boualin. In 22 Eredivisie-wedstrijden wist de rechtspoot zijn doel zes keer schoon te houden.

Vaessen kan de huidige nummer acht van de Eredivisie komende zomer verruilen voor de huidige nummer acht van de Serie A. Momenteel is Pool Lukasz Skorupski (33) de eerste doelman van Bologna.

In het huidige seizoen nam Bologna nog deel aan de Champions League. Plek nummer 28 in de competitiefase was echter niet voldoende voor deelname aan de tussenronde van het miljardenbal.