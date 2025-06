Champions League-deelnemer meldt zich voor Go Ahead Eagles-sterkhouder Enric Llansana

Enric Llansana kan Go Ahead Eagles inruilen voor Union Sint Gillis, zo meldt VI. De Spanjaard kan met de Belgische kampioen de Champions League in.

Llansana genoot zijn jeugdopleiding bij Ajax, maar wist daar niet door te breken. De middenvelder maakte in 2022 de overstap naar Deventer. Een basisplaats bleef lang uit voor de Nederlander met Spaanse roots, maar sinds de komst van Paul Simonis is de balafpakker niet meer weg te denken uit de basis.

De 24-jarige controleur had een belangrijk aandeel in de bekerwinst van Go Ahead en lijkt nu een mooie transfer te verdienen.

Als Go Ahead Eagles en Union Sint-Gillis eruit komen, ligt er in Brussel een langdurig contract klaar voor Llansana. De door Ajax opgeleide middenvelder zou daardoor volgend seizoen plotseling uit kunnen komen in de Champions League, in plaats van de Europa League.

Afgelopen seizoen speelde Llansana 33 Eredivisie-wedstrijden voor Go Ahead, waarin hij vier keer scoorde. Ook in de bekerfinale tegen AZ stond hij de volle 120 minuten op het veld. Llansana, die medio 2022 neerstreek aan de Vetkampstraat, ligt nog één seizoen vast in Deventer.

Donderdagochtend maakte Go Ahead bekend dat trainer Simonis de overstap maakt naar VFL Wolfsburg. De club ontvang naar verluidt een vergoeding van iets minder dan 1 miljoen euro.

De nummer 7 van de Eredivisie handelde snel en stelde Melvin Boel aan als opvolger. De van FC Dordrecht overgekomen trainer wordt gezien als een ‘jonge, ambitieuze hoofdtrainer die voor verzorgd en aanvallend voetbal staat’.